Τρεις πεντάρες και τρεις τεσσάρες!

Οι πράσινοι επικράτησαν με 4-0 του Εθνικού Άχνας στο ΓΣΠ στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Αυτή ήταν η τρίτη φορά που η Ομόνοια κατάφερε να πετύχε 4 γκολ και ο αντίπαλος κανένα μέσα στη χρονιά.

Μάλιστα, βλέποντας τα παιχνίδια του τριφυλλιού αναλυτικά, εντοπίζουμε άλλα τρια παιχνίδια που η Ομόνοια πέτυχε πέντε γκολ (!) και ο αντίπαλος κανένα.

Δείτε αναλυτικά τις πεντάρες και τις τεσσάρες του Μπεργκ φέτος:

Τορμπέντο - Ομόνοια 0-4

Αράζ - Ομόνοια 0-4

Ομόνοια - Αράζ 5-0

Ομόνοια - ΑΕΛ 5-0

Ανόρθωση - Ομόνοια 0-5

Ομόνοια - Εθνικός 4-0