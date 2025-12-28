Τρεις πεντάρες και τρεις τεσσάρες!
Η Ομόνοια έκλεισε ιδανικά το 2025 και ετοιμάζεται να υποδεχτεί με τον ίδιο τρόπο το 2026
Οι πράσινοι επικράτησαν με 4-0 του Εθνικού Άχνας στο ΓΣΠ στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Αυτή ήταν η τρίτη φορά που η Ομόνοια κατάφερε να πετύχε 4 γκολ και ο αντίπαλος κανένα μέσα στη χρονιά.
Μάλιστα, βλέποντας τα παιχνίδια του τριφυλλιού αναλυτικά, εντοπίζουμε άλλα τρια παιχνίδια που η Ομόνοια πέτυχε πέντε γκολ (!) και ο αντίπαλος κανένα.
Δείτε αναλυτικά τις πεντάρες και τις τεσσάρες του Μπεργκ φέτος:
Τορμπέντο - Ομόνοια 0-4
Αράζ - Ομόνοια 0-4
Ομόνοια - Αράζ 5-0
Ομόνοια - ΑΕΛ 5-0
Ανόρθωση - Ομόνοια 0-5
Ομόνοια - Εθνικός 4-0