Προτεραιότητα η απόκτηση κεντρικού αμυντικού στον ΠΑΟΚ

Πολλά ονόματα στο προσκήνιο.

Στον ΠΑΟΚ «φουλάρουν τις μηχανές» για να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι μεταγραφικές κινήσεις της χειμερινής περιόδου, ώστε ο Ράζβαν Λουτσέσκου να έχει τους καινούριους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Άλλωστε, οι «ασπρόμαυροι» έχουν ήδη αποκτήσει τους Χρήστο Ζαφείρη και Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, με τον πρώτο να προπονείται εδώ και ημέρες με τους νέους συμπαίκτες του και τον δεύτερο να μπαίνει στις προπονήσεις με την επιστροφή του γκρουπ από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Όπως, δε, ξεκαθαρίζεται σε κάθε τόνο από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, προτεραιότητα πλέον έχει η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού.

Στα γραφεία της Μικράς Ασίας καταφθάνουν καθημερινά προτάσεις από μάνατζερ που πλασάρουν τους πελάτες τους. Στις λίστες αυτές βρίσκονται και τα ονόματα του Σλοβένου Ιβάν Ντρκούσιτς και του Σέρβου Ζβέτοζαρ Μάρκοβιτς. Ο πρώτος είχε προταθεί και το περασμένο καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ ωστόσο επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Ο δεύτερος έχει περάσει στο παρελθόν από την Ελλάδα, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ούτε διαψεύδουν ούτε επιβεβαιώνουν, όπως είναι φυσιολογικό, το να έχει γίνει προσέγγιση με κάποιον εξ αυτούς. Το δεδομένο, πάντως, είναι πως άμεση ανάγκη είναι η απόκτηση ενός στόπερ κι όχι τερματοφύλακα (λόγω και του τραυματισμού του Γίρι Παβλένκα) ή αριστερού μπακ ή επιθετικού (λόγω των δημοσιευμάτων που κυκλοφορούν στο Μεξικό και αναφέρουν πως η Κρουζ Αζούλ δέχεται προτάσεις για την παραχώρηση του Γιώργου Γιακουμάκη).

