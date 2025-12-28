Τραυματισμός στην προπόνηση για Πιέρο και ανησυχία στον ΑΠΟΕΛ

Eκεί που ο Πιέρος Σωτηρίου ήταν έτοιμος να τεθεί ξανά στη διάθεση του Πάμπλο Γκαρσία, ένας τραυματισμός στην προπόνηση, με την επάνοδο από τις διακοπές λόγω γιορτών, φέρνει έντονη ανησυχία στο γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγω για κτύπημα στο γόνατο και οι εξετάσεις που θα υποβληθεί ο Κύπριος επιθετικός τη Δευτέρα (29/12), θα δείξουν το μέγεθος του προβλήματος. Σαφώς όλοι στον ΑΠΟΕΛ εύχονται να μην είναι κάτι σοβαρό.

Ο Πιέρος ήταν στα πιτς εδώ και ένα μήνα, με την τελευταία του συμμετοχή να καταγράφεται στις 23 Νοεμβρίου και στην ήττα με 1-2 από την ΑΕΛ, που ξεκίνησε βασικός αλλά στο 12ο λεπτό έγινε αλλαγή.

Τις τελευταίες μέρες ωστόσο ανέβασε ρυθμούς και όλα έδειχναν πως με τον νέο χρόνο θα ήταν στις επάλξεις.