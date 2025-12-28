ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Τότεναμ στοχεύει τον Μαρμούς

Ρίχνει ματιές προς... Σίτι η ομάδα του Λονδίνου.

Η Τότεναμ συνεχίζει το σχεδιασμό για να βελτιώνει τις επιθετικές επιλογές της κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίδιο, μετά τον σημαντικό προϋπολογισμό των 170 εκατομμυρίων ευρώ που είναι έτοιμη να διαθέσει για να ενισχυθεί.

Αναζητώντας ακόμα έναν επιθετικό, ικανό να έχει άμεσο αντίκτυπο στο παιχνίδι των «Πετεινών», ο λονδρέζικος σύλλογος ενδιαφέρεται για τον Ομάρ Μαρμούς, τον 26χρονο άσο (15 συμμετοχές και 1 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις αυτή τη σεζόν) της Μάντσεστερ Σίτι.

Σύμφωνα με τον αγγλικό τύπο, η κατάσταση του Αιγύπτιου διεθνή στους «Πολίτες» παρακολουθείται στενά από το επιτελείο της Τότεναμ. Ο ποδοσφαιριστής δυσκολεύεται να προσαρμοστεί μετά την άφιξή του στην Αγγλία. Συμμετέχοντας αυτή τη στιγμή στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο Μαρμούς θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησης, ειδικά από την ώρα που η ομάδα του Γκουαρδιόλα σημειώνει πρόοδο στην υπόθεση του Αντουάν Σεμένιο.

Αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την Τότεναμ, έτοιμη να εκμεταλλευτεί τις επερχόμενες προσαρμογές στην ομάδα του Μάντσεστερ.

