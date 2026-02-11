Μπεργκ: Ο προπονητής που βλέπει πέρα από τους τίτλους

Το έθεσε πολύ όμορφα και εύστοχα ο Χένινγκ Μπεργκ μιλώντας στους μικρούς, κατά τη κοπή της βασιλόπιττας των ακαδημιών της Ομόνοιας.

«Ξέρετε ότι στην Ομόνοια προσέχουμε τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Αν είστε αρκετά καλοί μπορείτε να παίξετε στην πρώτη ομάδα. Πολλοί λένε ότι είμαι καλός προπονητής διότι δίνω ευκαιρίες στα νέα παιδιά για να αγωνιστούν. Εγώ λέω πως τα παιδιά είναι αυτά που δίνουν την ευκαιρία στον ίδιο τον εαυτό τους όταν δείξουν ότι είναι αρκετά καλοί για να καταφέρουν να παίξουν», είπε ανάμεσα σε άλλα ο Νορβηγός.

Ναι, έχει δίκιο ο Μπεργκ, αφού οι νεαροί παίκτες πρέπει να αποδείξουν ότι αξίζουν την ευκαιρία.

Ωστόσο, ο 56χρονος προπονητής έχει αποδείξει πολλές φορές ότι έχει το προσόν, όχι μόνο να διαλέγει και να προωθεί τους καλύτερους νεαρούς, αλλά και να τους βελτιώνει με την πάροδο του χρόνου.

Ο Νορβηγός δεν είναι ένας προπονητής που βλέπει μόνο το σήμερα και την κατάκτηση των στόχων, αλλά θέλει να αφήσει έργο πίσω του! Και τα καταφέρνει περίφημα!

