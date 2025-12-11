ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα κατάφερε η Ομόνοια, διπλό στο 15ο ματς εκτός έδρας!

Το έβαλε πείσμα και το κυνήγησε αρκετά στη φετινή σεζόν μέχρι που τα κατάφερε η Ομόνοια

Στον τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι στη League Phase του Conference League 2025-26 η Ομόνοια έμελλε να πάρει το πρώτο της διπλό σε ευρωπαϊκούς ομίλους.

Οι πράσινοι το κυνήγησαν με Ντρίτα και Λωζάνη φέρνοντας ισοπαλία 1-1, όμως αυτή τη φορά κατάφεραν να φύγουν από την Βιέννη με το τρίποντο στις αποσκευές τους με νίκη 1-0.

Αυτό ήταν το 15ο εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας της Λευκωσίας σε ευρωπαϊκό όμιλο, από το 2020-21 οπότε και συμμετείχε για πρώτη φορά. Πλέον μετρούν και μία νίκη, μετά από πέντε ισοπαλίες και εννέα ήττες.

 Εάν υπολογίσουμε και το νοκ άουτ παιχνίδι με την Πάφο στην περσινή διοργάνωση του Conference League φθάνουμε στις δέκα ήττες.

Αναλυτικά τα εκτός έδρας αποτελέσματα της Ομόνοιας στην κύρια φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων:

---- 2020-21 - Europa League - Group E

ΠΑΟΚ 1-1

Γρανάδα 2-1

Αϊντχόφεν 4-0

 

---- 2021-22 - Conference League - Group H

Kαϊράτ 0-0

Βασιλεία 3-1

Καραμπάχ 2-2

 

---- 2022-23 - Europa League - Group E

Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1

Μάντεστερ Γ. 1-0

Σέριφ 1-0

 

---- 2023-24 - League Phase Conference League

Xαρτς 2-0

Γάνδη 1-0

Μπόρατς 0-0

Κnock Out Phase

Πάφος 2-1

 

---- 2024-25 - League Phase Conference League

Nτρίτα 1-1

Λωζάνη 1-1

Ραπίντ 0-1

