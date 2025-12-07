Ψηλά ο πήχης με Νταμάχου

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η συμφωνία της ΑΕΛ με τον Ζόελ Νταμάχου κρίνεται πολύ σημαντική, όχι μόνο για το παρόν αλλά και το μέλλον.

Ο Γάλλος έδειξε την τελευταία πενταετία στον Άρη πως μπορεί να βρει και υπογράψει παίκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα και θα τη βοηθήσουν οικονομικά σε ματαγενέστερο στάδιο. Ουσιαστικά, αυτό είναι το πλάνο των ιθυνόντων της ΑΕΛ προκειμένου να καταλήξουν στον ίδιο. Το είπε και ο πρόεδρος Κωνσταντίνου στο πλαίσιο πρόσφατης δημοσιογραφικής διάσκεψης ότι πάνε πολλά χρόνια η ΑΕΛ να πουλήσει ποδοσφαιριστή. Σε κάθε περίπτωση, είναι ξεκάθαρο πως αυτή η διοίκηση έχει ένα πλάνο για την ομάδα και το θέτει σιγά - σιγά σε εφαρμογή. Ο πρώτος στόχος του Νταμάχου είναι να βρει τους παίκτες που θα έρθουν τον Γενάρη και θα μπορέσουν άμεσα να μπουν στην ομάδα για τη δύσκολη συνέχεια του πρωταθλήματος.

 

