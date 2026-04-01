Επικράτησε πανεύκολα του Κεραυνού και πήρε κατά 99% την πρωτιά η ΑΕΚ

Η Πετρολίνα ΑΕΚ ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι κορυφής, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της ΕCOMMBX Basket League, κερδίζοντας με 97-72 τον Κεραυνό στο «Κίτιον» κι έτσι έμεινε μόνη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου.

H Πετρολίνα ΑΕΚ έκανε δυνατή αρχή στον αγώνα με τρία τρίποντα, το πρώτο από τον Latrell Cooper και τα άλλα δύο από τον Γιανναρά (9-0), με τη διαφορά λίγο πριν από τη συμπλήρωση του έκτου λεπτού να φθάνει σε διψήφιο αριθμό πόντων έπειτα από το λέι απ του Mckinnis (18-7). Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με δίποντο του Nottage που έφερε τη διαφορά στους 13 πόντους (28-15).

Τρεισίμιση λεπτά πριν από το τέλος και της δεύτερης περιόδου οι γηπεδούχοι άνοιξαν την ψαλίδα του σκορ στους 21 πόντους με τον Hunt με τρίποντο να κάνει το 49-28, με τις αποστάσεις να παραμένουν στα ίδια επίπεδο μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο έληξε έπειτα από δίποντο και βολή του Wright για λογαριασμό του Κεραυνού (57-35).

Οι φιλοξενούμενοι έκαναν πολύ καλό πρώτο μισό στο τρίτο δεκάλεπτο και πέτυχαν να μειώσουν σε 63-54, έπειτα από το λέι απ του Huntley-Hatfield μισό λεπτό πριν από τη συμπλήρωση του 24'. Οι γηπεδούχοι όμως επανήλθαν και εκτόξευσαν ξανά τη διαφορά στους 19 πόντους στο τέλος της περιόδου που έκλεισε με τρίποντο του Hollingsworth (77-58).

Στο 36’ η διαφορά, με το δίποντο του Latrell Cooper, έφθασε στον μέγιστο βαθμό της στο παιχνίδι, στους 28 πόντους (89-61), ενώ στο φινάλε της αναμέτρησης ήταν στους 25 πόντους έπειτα από το καλάθι από τον Παπαδόπουλο.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-15, 57-35, 77-58, 97-72.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης)

Hollingsworth 22 (1), Cooper 17 (2), Γιανναράς 9 (3), Nottage 12 (2), Mckinnis 16, Bάρσος 6 (2), Στυλιανού, Λοϊζίδης, Παπαδόπουλος 2, Hunt 9 (1), Παντελή 2, Diggs 2.

Κεραυνός (Γιάννης Δαμαλής)

Huntley-Hatfield 19, Hicks 6, Μιχαήλ, Wright 22 (2), Crockett 2, Τρετιακόβ 2, Πασιαλής 2, Στυλιανού 3 (1), Κουμής, Φ. Τίγκας 11 (1), Σ. Τίγκας 5 (1), Παυλίδης.