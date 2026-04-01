Πάει με +6 στην Ισπανία για πρόκριση στον τελικό του FIBA Europe Cup ο ΠΑΟΚ

Με «ξέσπασμα» στην τέταρτη περίοδο, ο ΠΑΟΚ νίκησε τη Μούρθια 79-73 στο «παλατάκι» στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό του FIBA Europe Cup κι ελπίζει για την πρόκριση στον τελικό.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με πολλές λύσεις μέσα στη ρακέτα της Μούρθια με τους αιφνιδιασμούς που έβγαζαν οι παίκτες του «δικεφάλου» για το 7-1 με τους Αμερικανούς των «ασπρόμαυρων». Όμως, εκεί η καλή άμυνα των Ισπανών δεν επέτρεπαν στους παίκτες του Παντελή Μπούτσκου να απειλούν από κοντά, οπότε άρχισαν να αστοχούν από μακρινή απόσταση. Έτσι, οι φιλοξενούμενοι έκαναν σερί 6-0 κι ισοφάρισαν 7-7. Όμως, σιγά-σιγά τα περιφερειακά σουτ των «ασπρόμαυρων» άρχισαν να βρίσκουν στόχο κι ο ΠΑΟΚ έφτασε στο 17-10 με σερί 8-0. Η κακή άμυνα στο καλάθι έδωσε την ευκαιρία στους Ισπανούς να ισοφαρίσουν 17-17 με δικό τους 7-0, τη ώρα που δεν έβγαιναν οι αιφνιδιασμοί των γηπεδούχων, με τον Μπέβερλι να ολοκληρώνει 19-17 το πρώτο δεκάλεπτο.

Το τρίποντο του Ντίμσα έφερε τα 22-19 για τον ΠΑΟΚ στην έναρξη του δεύτερου δεκάλεπτου, όμως η εξαιρετική πολυφωνία των Ισπανών έφερε το 6-0 σερί για το 22-23. Στη συνέχεια, η αλλαγή άμυνας του «δικεφάλου» έδωσε ευκαιρία για τα περιφερειακά σουτ των Ισπανών, οι οποίοι προηγήθηκαν 30-23 με πρωταγωνιστή τον Κέικοκ και με σερί 5-0 έφτασαν στο +10, παρά το γεγονός πως έχαναν τα ριμπάουντ. Ο ΠΑΟΚ έβαλε σωστά την μπάλα μέσα στο ισπανικό καλάθι και με σερί 5-0 μείωσε σε 29-35. Ο Κέικοκ είχε «ζεσταθεί» και με προσωπικό σερί 4-0 έφερε το +10 για την UCAM. Ο ΠΑΟΚ απάντησε με δικό του σερί 5-0 για το 34-39, όμως το 4-0 των Ισπανών μέσα στην «ασπρόμαυρη» ρακέτα διαμόρφωσε το 34-43 στην ολοκλήρωση του ημιχρόνου.

Ο ΠΑΟΚ είχε 8/17 δίποντα, 4/15 τρίποντα, 6/10 βολές και 19 ριμπάουντ. Η Μούρθια είχε αντίστοιχα 14/25 δίποντα, 4/16 τρίποντα, 3/8 βολές κι 27 ριμπάουντ.

Τα τρίποντα του «φουριόζου» Ταϊρί βοήθησε στο σερί 11-0 για το 45-43 του «δικεφάλου». Ο Ομορούγι πήρε την κατάσταση στα χέρια του και με προσωπικό σερί 4-0 έφερε το 49-45 για τούς Θεσσαλονικείς στην κακή άμυνα των αντιπάλων μέσα στη ρακέτα και με τη βελτίωση ξανά στα ριμπάουντ σε εκείνο το διάστημα. Η Μούρθια απάντησε με σερί 4-0, ο ΠΑΟΚ διατηρούσε τα +2 κι ο Κέιτ διατηρούσε το 55-55 στην ολοκλήρωση του τριαντάλεπτου.

Το τρίποντο του Φόρεστ στην έναρξη της τέταρτης περιόδου έφερε το 55-58, όμως το προσωπικό σερί 4-0 του Μουρ έφερε το 59-58 κι ο ίδιος έκανε το 61-59. Η καταπληκτική άμυνα του «δικεφάλου» κα τα πολλά ριμπάουντ τα σε αυτό το διάστημα βοήθησαν σε σερί 8-0 μέσα στην αντίπαλη ρακέτα για το 69-61 με πρωτεργάτη τον Μουρ. Οι συνεχόμενοι αιφνιδιασμοί του Ταϊρί έφεραν ένα προσωπικό 5-0 σερί του Αμερικανού για το 74-62. Οι βολές του Μπέβερλι έκαναν το 76-62 κι επέκτειναν σε 7-0 το σερί των «ασπρόμαυρων». Οι συνεχόμενες βολές της Μούρθια μείωσαν στο -10 και το τρίποντο του Μάρτιν συμπλήρωσε ένα σερί 5-0 για το -7 κι η συνεχής αστοχία των «ασπρόμαυρων» τον βοήθησε να μειώσει στο -5 κι η βολή του Ταϊρί διαμόρφωσε το τελικό 79-73.

Πηγή: sport-fm.gr