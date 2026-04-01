ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάει με +6 στην Ισπανία για πρόκριση στον τελικό του FIBA Europe Cup ο ΠΑΟΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πάει με +6 στην Ισπανία για πρόκριση στον τελικό του FIBA Europe Cup ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον πρώτο ημιτελικό απέναντι στην Μούρθια και είναι ένα βήμα πριν από τον τελικό του FIBA Europe Cup

Με «ξέσπασμα» στην τέταρτη περίοδο, ο ΠΑΟΚ νίκησε τη Μούρθια 79-73 στο «παλατάκι» στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό του FIBA Europe Cup κι ελπίζει για την πρόκριση στον τελικό.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με πολλές λύσεις μέσα στη ρακέτα της Μούρθια με τους αιφνιδιασμούς που έβγαζαν οι παίκτες του «δικεφάλου» για το 7-1 με τους Αμερικανούς των «ασπρόμαυρων». Όμως, εκεί η καλή άμυνα των Ισπανών δεν επέτρεπαν στους παίκτες του Παντελή Μπούτσκου να απειλούν από κοντά, οπότε άρχισαν να αστοχούν από μακρινή απόσταση. Έτσι, οι φιλοξενούμενοι έκαναν σερί 6-0 κι ισοφάρισαν 7-7. Όμως, σιγά-σιγά τα περιφερειακά σουτ των «ασπρόμαυρων» άρχισαν να βρίσκουν στόχο κι ο ΠΑΟΚ έφτασε στο 17-10 με σερί 8-0. Η κακή άμυνα στο καλάθι έδωσε την ευκαιρία στους Ισπανούς να ισοφαρίσουν 17-17 με δικό τους 7-0, τη ώρα που δεν έβγαιναν οι αιφνιδιασμοί των γηπεδούχων, με τον Μπέβερλι να ολοκληρώνει 19-17 το πρώτο δεκάλεπτο. 

Το τρίποντο του Ντίμσα έφερε τα 22-19 για τον ΠΑΟΚ στην έναρξη του δεύτερου δεκάλεπτου, όμως η εξαιρετική πολυφωνία των Ισπανών έφερε το 6-0 σερί για το 22-23. Στη συνέχεια, η αλλαγή άμυνας του «δικεφάλου» έδωσε ευκαιρία για τα περιφερειακά σουτ των Ισπανών, οι οποίοι προηγήθηκαν 30-23 με πρωταγωνιστή τον Κέικοκ και με σερί 5-0 έφτασαν στο +10, παρά το γεγονός πως έχαναν τα ριμπάουντ. Ο ΠΑΟΚ έβαλε σωστά την μπάλα μέσα στο ισπανικό καλάθι και με σερί 5-0 μείωσε σε 29-35. Ο Κέικοκ είχε «ζεσταθεί» και με προσωπικό σερί 4-0 έφερε το +10 για την UCAM. Ο ΠΑΟΚ απάντησε με δικό του σερί 5-0 για το 34-39, όμως το 4-0 των Ισπανών μέσα στην «ασπρόμαυρη» ρακέτα διαμόρφωσε το 34-43 στην ολοκλήρωση του ημιχρόνου. 

Ο ΠΑΟΚ είχε 8/17 δίποντα, 4/15 τρίποντα, 6/10 βολές και 19 ριμπάουντ. Η Μούρθια είχε αντίστοιχα 14/25 δίποντα, 4/16 τρίποντα, 3/8 βολές κι 27 ριμπάουντ.

Τα τρίποντα του «φουριόζου» Ταϊρί βοήθησε στο σερί 11-0 για το 45-43 του «δικεφάλου». Ο Ομορούγι πήρε την κατάσταση στα χέρια του και με προσωπικό σερί 4-0 έφερε το 49-45 για τούς Θεσσαλονικείς στην κακή άμυνα των αντιπάλων μέσα στη ρακέτα και με τη βελτίωση ξανά στα ριμπάουντ σε εκείνο το διάστημα. Η Μούρθια απάντησε με σερί 4-0, ο ΠΑΟΚ διατηρούσε τα +2 κι ο Κέιτ διατηρούσε το 55-55 στην ολοκλήρωση του τριαντάλεπτου.

Το τρίποντο του Φόρεστ στην έναρξη της τέταρτης περιόδου έφερε το 55-58, όμως το προσωπικό σερί 4-0 του Μουρ έφερε το 59-58 κι ο ίδιος έκανε το 61-59. Η καταπληκτική άμυνα του «δικεφάλου» κα τα πολλά ριμπάουντ τα σε αυτό το διάστημα βοήθησαν σε σερί 8-0 μέσα στην αντίπαλη ρακέτα για το 69-61 με πρωτεργάτη τον Μουρ. Οι συνεχόμενοι αιφνιδιασμοί του Ταϊρί έφεραν ένα προσωπικό 5-0 σερί του Αμερικανού για το 74-62. Οι βολές του Μπέβερλι έκαναν το 76-62 κι επέκτειναν σε 7-0 το σερί των «ασπρόμαυρων». Οι συνεχόμενες βολές της Μούρθια μείωσαν στο -10 και το τρίποντο του Μάρτιν συμπλήρωσε ένα σερί 5-0 για το -7 κι η συνεχής αστοχία των «ασπρόμαυρων» τον βοήθησε να μειώσει στο -5 κι η βολή του Ταϊρί διαμόρφωσε το τελικό 79-73.

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

