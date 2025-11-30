Το πρώτο μετά τα σερί

Επέστρεψε στα γκολ ο Άντερσον Σίλβα ο οποίος άνοιξε το σκορ για την Πάφο στο 6ο λεπτό του αγώνα με την Krasava ENY στο στάδιο «Αμμόχωστος».

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Χριστοδούλου μετά τη σέντρα του Όρσιτς και από κοντά νίκησε τον Ζάντρο με πλασέ.

Αυτό είναι το τέταρτο του γκολ στο πρωτάθλημα και το πρώτο του μετά τα τρία σερί που σκόραρε στις διαδοχικές νίκες επί Ολυμπιακού, ΑΕΚ και Εθνικού (5η - 7η αγωνιστική), με τον Άντερσον να ευελπιστεί πως έφτασε η στιγμή για... νέο σερί σκοραρίσματος.