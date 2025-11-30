Η ενδεκάδα του Απόλλωνα για το ντέρμπι με την ΑΕΛ με δύο αλλαγές

Μεγάλο ματς για τον Απόλλωνα ο οποίος αναμετράται με την ΑΕΛ στο πρώτο λεμεσιανό ντέρμπι της σεζόν ψάχνοντας το τρίτο διαδοχικό τρίποντο με το οποίο θα βρεθεί στο +6 από την αντίπαλό του και θα εδραιωθεί στην εξάδα.

Ο προπονητής των κυανολεύκων Σωφρόνης Αυγουστή προέβη σε δύο αλλαγές στο αρχικό του σχήμα σε σχέση με τη νίκη επί της Ομόνοιας. Συγκεκριμένα οι Γιούσεφ και Καστέλ πήραν τις θέσεις του τραυματία Μάρκοβιτς και του τιμωρημένου Τόμας.

Η ενδεκάδα του Απόλλωνα: Κουν, Σιήκκης, Βούρος, Κβίντα, Ζμέρχαλ, Λιούμπιτς, Βάισμπεκ, Ροντρίγκες, Ντουοντού, Γιούσεφ, Καστέλ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Στυλιανού, Λέουβενμπεργκ, Λαμ, Μπράουν, Σπόλιαριτς, Βρίκκης, Γκασπάρ, Καρεάσο.