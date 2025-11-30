Με μία αλλαγή η ενδεκάδα της ΑΕΛ κόντρα στον Απόλλωνα
Μεγάλη πρόκληση αποτελεί για την ανεβασμένη ΑΕΛ το λεμεσιανό ντέρμπι με τον Απόλλωνα που της δίνει τη δυνατότητα με τρίτη σερί νίκη να πιάσει τον αντίπαλό της στην έκτη θέση.
Ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων Ούγκο Μαρτίνς προχώρησε σε μία αλλαγή σε σχέση με το νικηφόρο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, καθώς ο Γκλάβσιτς πήρε τη θέση του Φορεστιέρι.
Η ενδεκάδα της ΑΕΛ: Οτσόα, Κονσεισάο, Στεφάνοβιτς, Κέλερ, Ιμανισίμουε, Σόκε, Ζντραφκόφσκι, Γκλάβσιτς, Μιλοσάβλιεβιτς, Σινγκ, Νατέλ.
Στον πάγκο βρίσκονται οι Κυριάκου, Κεραυνός, Φραντζής, Παπαφώτης, Φεριέρ, Χριστοδούλου, Μπογκντάν, Φιλιώτης, Μακρής, Γουίλερ, Φορεστιέρι, Παναγή.