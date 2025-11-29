ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μπαρτσελόνα έγινε 126 χρονών!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Μπαρτσελόνα έγινε 126 χρονών!

Γενέθλια για μία ιστορική ομάδα που αφήνει το στίγμα της.

Η Μπαρτσελόνα σήμερα έγινε 126 χρονών.

Όλα άρχισαν όταν ο Ελβετός Χάνς Γκάμπερ (1877-1930),ο οποίος έφτασε στη Βαρκελώνη το 1898 για επαγγελματικούς λόγους, παθιασμένος με τον στίβο, την ποδηλασία, το γκολφ και το ράγκμπι, έφερε μαζί του ένα πλήρες πρόγραμμα για το βρετανικό παιχνίδι που ήδη παιζόταν στην Καταλωνία, από το 1890 μέσω Βρετανών εργαζομένων στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας».

Στις 22 Οκτωβρίου του 1899 ο Χάνς Γκάμπερ μέσω... αγγελίας εκδήλωσε την επιθυμία του να δημιουργήσει μια ποδοσφαιρική ομάδα. Μια θετική απάντηση οδήγησε σε μια συνάντηση στο Gimnasio Solé στις 29 Νοεμβρίου, όπου ιδρύθηκε η Foot-Ball Club Barcelona. Στις 8 Δεκεμβρίου 1899 η Μπαρτσελόνα έπαιξε το πρώτο της παιχνίδι εναντίον μίας αγγλικής ομάδας, η οποία νίκησε με 1-0 τους Καταλανους που έπαιξαν με δέκα παίκτες.

Στο Gimnasio Solé, στις 13 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, σε μία μια άλλη συνάντηση καθορίζονται τα χρώματα (μπλε και κόκκινο), υιοθετώντας τα χρώματα της Βασιλείας, λόγω του Γκάμπερ. Πρώτος πρόεδρος της ομάδας ήταν ο Ελβετός φίλος του Γκάμπερ, Βάλτερ Βιλντ, ενώ στην συνέχεια την θέση ανέλαβε ο ίδιος ο ιδρυτής της Μπαρτσελόνα. 

Στην αρχή, ο σύλλογος επέλεξε για έμβλημα το σύμβολο της Βαρκελώνης, περιτριγυρισμένο από δύο κλαδιά δάφνης και έναν φοίνικα, ενώ στην κορυφή βρισκόταν το στέμμα της Αραγωνίας, πάνω από το οποίο υπήρχε μια νυχτερίδα. Το 1910 και μετά από έναν διαγωνισμό μεταξύ των μελών του, ο Κάρλες Κομαμάλα κέρδισε παρουσιάζοντας το έμβλημα που χρησιμοποιεί ο σύλλογος μέχρι και σήμερα, με κάποιες μικρές παραλλαγές. 

Η Μπαρτσελόνα έχει κατακτήσει 26 πρωταθλήματα Ισπανίας, 31 Κύπελλα, 13 Super Cup, πέντε Champions League, πέντε κύπελλα UEFA Super Cup, τέσσερα κύπελλα Κυπελλούχων, τρία Μουντιάλ συλλόγων, ένα Διηπειρωτικό και τρία κύπελλα Εκθέσεων.

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ενοχλημένος ο Αντετοκούνμπο με τη νέα ήττα

NBA

|

Category image

Παράταση στο θρίλερ για το μέλλον του Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτίζαν

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Σαν όνειρο για τον Ευάγγελο Ανδρέου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

To ποσό που θα βάλει στην τσέπη ο Σλοτ αν η Λίβερπουλ του δείξει την πόρτα της εξόδου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να κρατήσει το αλάνθαστο και την επαφή με την κορυφή

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αποφασισμένος ο ΑΠΟΕΛ να στείλει ξανά τα μηνύματά του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Χαϊδεύει» τον τίτλο στο WRC o Oζιέ

AUTO MOTO

|

Category image

Φλαμένγκο και Παλμέιρας λιγουρεύονται το στέμμα στο Copa Libertadores

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επεισόδια ανάμεσα σε χούλιγκαν στη Λεμεσό: Χειροπέδες σε 21χρονο - Σε αναμμένα κάρβουνα η Αστυνομία

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μάχη στο Δασάκι ανάμεσα σε δύο πληγωμένα... θηρία!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα έγινε 126 χρονών!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στο «καμίνι» για τη μεγαλύτερη νίκη!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Εγκαταλείπει τη Μοντερέι ο Σέρχιο Ράμος με όνειρο το... Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις σε «Αλφάμεγα», Δασάκι και «Αντώνης Παπαδόπουλος»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Με τη θηλιά στο λαιμό η Ένωση, αναζητά το μεγάλο μπαμ στη Λεμεσό

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Διαβαστε ακομη