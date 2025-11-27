Ιστορικό ρεκόρ για τον Εμπαπέ στο Champions League - Ξεπέρασε τον Ινζάγκι

Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ από τον Ολυμπιακό με το γκολ του Τσικίνιο, ωστόσο κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι μέσα σε λίγα λεπτά χάρη στον Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο Γάλλος φορ όχι μόνο πέτυχε το δεύτερο γρηγορότερο χατ τρικ στην ιστορία του Champions League, αλλά έπιασε κορυφή και έγραψε ιστορία σε άλλη κατηγορία.

Συγκεκριμένα, ο Εμπαπέ είναι πλέον ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα χατ-τρικ σε εκτός έδρας παιχνίδια στην ιστορία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Συγκεκριμένα, έφτασε τα τέσσερα, ξεπερνώντας τον Ιταλό Φίλιππο Ινζάγκι, ο οποίος είχε τέσσερα.

Away hat-tricks scored in the #UCL:



Kylian Mbappé 4 🔼

Filippo Inzaghi 3

Andriy Shevchenko 2

Olivier Giroud 2

Michael Owen 2

Cristiano Ronaldo 2

Lionel Messi 2

Luiz Adriano 2 pic.twitter.com/np78yun3cT — Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 26, 2025

