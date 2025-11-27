ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ιστορικό ρεκόρ για τον Εμπαπέ στο Champions League - Ξεπέρασε τον Ινζάγκι

Ο Γάλλος φορ της Ρεάλ Μαδρίτης Κιλιάν Εμπαπέ έγραψε ιστορία στο Champions League, με το τέταρτο χατ τρικ του σε εκτός έδρας ματς.

Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ από τον Ολυμπιακό με το γκολ του Τσικίνιο, ωστόσο κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι μέσα σε λίγα λεπτά χάρη στον Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο Γάλλος φορ όχι μόνο πέτυχε το δεύτερο γρηγορότερο χατ τρικ στην ιστορία του Champions League, αλλά έπιασε κορυφή και έγραψε ιστορία σε άλλη κατηγορία.

Συγκεκριμένα, ο Εμπαπέ είναι πλέον ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα χατ-τρικ σε εκτός έδρας παιχνίδια στην ιστορία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Συγκεκριμένα, έφτασε τα τέσσερα, ξεπερνώντας τον Ιταλό Φίλιππο Ινζάγκι, ο οποίος είχε τέσσερα.

 

