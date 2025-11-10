Στο δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι»: Στην κορυφή ο Χάαλαντ, 57ος ο Παυλίδης, 72ος ο Ελ Καμπί

Ο Έρλινκ Χάααλντ σκόραρε στη νίκη (3-0) της Μάντσεστερ Σίτι επί της Λίβερπουλ-πανηγυρίζοντας το 99ο του γκολ στην Premier League-, φτάνοντας τα 14 γκολ και τους 28 βαθμούς, ικανοί να τον στείλουν στην κορυφή της κούρσας για το «Χρυσό Παπούτσι»», το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της «Γηραιάς Ηπείρου».

Τους ίδιους βαθμούς (28) έχει και ο επιθετικός της RFS Ρίγα, Ντάρκο Λέμαγιτς με 28 γκολ, ενώ το βάθρο συμπληρώνει ο Αουγκούστ Πρίσκε της Τζουργκάρντεν με 18 γκολ και 27 βαθμούς , όσους και ο Ιμπραχίμ Ντιαμπατέ της Γκάις (18 γκολ/27 βαθμοί).

Ο Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα) είναι στην 57η θέση με 9 γκολ και 13,5 βαθμούς, ενώ ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League, Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι 72ος με 8 γκολ και 12 βαθμούς.

Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.

Οι πρώτοι 10 της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»:

1. Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι 28 (14 γκολ Χ 2) 2. Ντάρκο Λέμαγιτς RFS Ρίγα 28 (28 γκολ Χ 1) 3. Αουγκούστ πρίσκε Τζουργκάρντεν 27 (18 γκολ Χ 1,5) 4. Ιμπραχίμ Ντιαμπατέ Γκάις 27 (18 γκολ Χ 1,5) 5. Χάρι Κέιν Μπάγερν 26 (13 γκολ Χ 2) 6. Κιλιάν Μπαπέ Ρεάλ Μαδρίτης 26 (13 γκολ Χ 2) 7. Κλάεμιντ Όλσεν Ρούναβικ 26 (26 γκολ Χ 1) 8. Ντάνιελ Κάρλσμπακ Σάρμποργκ 08 25,5 (17 γκολ Χ 1,5) 9. Κάσπερ Χεγκ Μπόντο/Γκλιμτ 25,5 (17 γκολ Χ 1,5) 10. Ναχίρ Μπεσάρα Χάμπαρμπι 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)



ΑΠΕ-ΜΠΕ