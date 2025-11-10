Η Μπαρτσελόνα δε γνώριζε για την επίσκεψη του Μέσι και ξεκινάει έρευνα για όσους του το επέτρεψαν

Ο Λιονέλ Μέσι, επισκέφτηκε το νέο «Καμπ Νόου», επιστρέφοντας στην πόλη που... μεγαλούργησε, κατέκτησε τα πάντα και έγινε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους, τις φωτογραφίες που έβγαλε στο «στολίδι» της Βαρκελώνης, ενώ τόνισε ότι επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτό το γήπεδο και όχι μόνο για να πει αντίο.

Την ώρα που η επίσκεψη του Μέσι, έχει κάνει το γύρο του κόσμου, στη Βαρκελώνη έχει προκληθεί... σάλος. Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με την Καταλανική Sport, δεν γνώριζαν για την επίσκεψη του «Pulga», για την οποία έμαθαν μέσω της ανάρτησής του!

Από τη στιγμή που έγινε γνωστό αυτό, έχει ξεκινήσει έρευνα για να μαθευτεί ποιος πήρε την απόφαση να επιτρέψει στον Μέσι, την είσοδο στο «Καμπ Νόου».

