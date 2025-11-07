Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε σήμερα στο Camp Nou έπειτα από τις 28/5/2023 παρουσία 21.795 φιλάθλων

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Μπαρτσελόνα, μετά από περισσότερο από δύο χρόνια, επέστρεψε σήμερα (7/11) στο Camp Nou.

Η τελευταία φορά  ήταν στις 28 Μαΐου 2023, όταν η Μπαρτσελόνα νίκησε τη Μαγιόρκα με 3-0 σε αγώνα για την LaLiga.

 Σήμερα  πραγματοποίησε μια ανοιχτή προπόνηση στο ανακαινισμένο στάδιο παρουσία φιλάθλων της.

Η προπόνηση ήταν προγραμματισμένη για τις 12:00 (ώρα Ελλάδας), αλλά από τις 10:30 πολλοί άρχισαν να καταφθάνουν, ανυπομονώντας για την επανασύνδεση με την ομάδα στην έδρα της, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Βαρκελώνης Mundo deportivo. 

 Σύμφωνα με τον σύλλογο της Καταλωνίας, 21.795 οπαδοί βρέθηκαν στο ανακαινισμένο στάδιο, αφού όλα τα εισιτήρια που είχαν κυκλοφορήσει σχετικά, εξαντλήθηκαν.

 Η ομάδα που έπαιξε εκεί για τελευταία φορά, δεν περιλάμβανε παίκτες όπως ο Χοάν Γκαρσία, ο Κασάδο, ο Τεκ, ο Γκεράρντ Μαρτίν ή ο Φερμίν, οι οποίοι προέρχονταν από την ακαδημία νέων, καθώς και ο Ντάνι Όλμο. Όλα είναι καινούργια και για τον Γερμανό προπονητή, Χάνσι Φλικ. Να σημειωθεί  ότι Σέζνι και Ράσφορντ, είχαν ήδη βρεθεί εκεί αλλά ως αντίπαλοι.

 «Σήμερα ήταν μια σημαντική δοκιμασία και την περάσαμε», δήλωσε ο πρόεδρος Ζοάν Λαπόρτα. «Θέλουμε ο πρώτος αγώνας να έχει 45.000 θεατές. Η αξιολόγηση πηγαίνει καλά, χρειαζόμαστε μόνο άδεια για την πλαϊνή κερκίδα. Το βόρειο άκρο θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο. Εργαζόμαστε για να μας δοθεί η άδεια να παίξουμε τον επόμενο αγώνα εδώ», πρόσθεσε.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

