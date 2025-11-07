ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΚ: Τρία ματς, 48 τελικές, τρία γκολ στις καθυστερήσεις!

Η ΑΕΚ βλέπει την αντίπαλη εστία σαν... βελονότρυπα, με τη φετινή αστοχία της να μην έχει προηγούμενο, την ώρα που έχει δεχτεί 2 γκολ με 4 τελικές των αντιπάλων της στα ματς με Ηλιούπολη και Σάμροκ Ρόβερς!

Η Ένωση κατάφερε να σώσει τον βαθμό της ισοπαλίας μόλις και μετά βίας στο 90ο λεπτό του αγώνα με τη Σάμροκ Ρόβερς (1-1), χάριν στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιόβιτς.

Το πλέον εντυπωσιακό ωστόσο είναι ότι επρόκειτο για το τρίτο διαδοχικό ματς που η ΑΕΚ σκοράρει το μοναδικό της γκολ από το 90' κι έπειτα και δη σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις, με αντιπάλους πολύ υποδεέστερούς της!

Το αποκορύφωμα βέβαια ήταν στο χθεσινό παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Ιρλανδίας, αφού έφτασε τις 30 τελικές και σκόραρε μόλις μία φορά! Ακόμη πιο... εξωφρενικό όμως ότι η Σάμροκ Ρόβερς σκόραρε στη μία και μοναδική τελική προσπάθεια που έκανε στο παιχνίδι κι αυτή από το σημείο του πέναλτι, σε έναν ματς όπου η ομάδα του Νίκολιτς είχε κατοχή μπάλας 80-20 και XGoals 3,20 έναντι 0,79!

Τέσσερις ημέρες νωρίτερα για το πρωτάθλημα η ΑΕΚ έκανε πάλι πολλές τελικές προσπάθειες φιλοξενώντας τον Παναιτωλικό (1-0), συγκεκριμένα έφτασε τις 18, για να πετύχει ο Πινέδα το "χρυσό" γκολ στο 92ο λεπτό της συνάντησης και να λυτρώσει την ομάδα του.

Όπως στις καθυστερήσεις σημειώθηκε και το μοναδικό γκολ στην δραματική νίκη επί της Ηλιούπολης (0-1) στο Κύπελλο, με τον Καλοσκάμη να δίνει το φιλί της ζωής στο 96'! Και σε εκείνο το παιχνίδι η αντίπαλός της ΑΕΚ, ομάδα της Superleague 2, έκανε ελάχιστες τελικές, μόλις τρεις έναντι 10, αλλά κατάφερε να πληγώσει την άμυνα της Ένωσης.

