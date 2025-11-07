ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Κόουτς, είμαι και εγώ εδώ...»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Κόουτς, είμαι και εγώ εδώ...»

«Συστήθηκε» ξανά ο κύπριος μέσος Παναγιώτης Ανδρέου.

Τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά κατέγραψε στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λωζάνη ο Παναγιώτης Ανδρέου. Έπαιξε 90λεπτά και στάθηκε αρκετά καλά. Με την παρουσία του, σε ένα ειδικό συνθηκών παιχνίδι, φώναξε στον Χένινγκ Μπεργκ πως: «κόουτς, είμαι και εγώ εδώ...».

Η αλήθεια είναι πως λόγω της πολυκοσμίας στο κέντρο, δεν μπόρεσε να μπει στην εξίσωση. Επέστρεψε φέτος στο πράσινο ρόστερ μετά τη θητεία του ως δανεικός στην Καρμιώτισσα. Και εκτιμάται πως σιγά σιγά θα παίρνει όλο και περισσότερα λεπτά.

Χ.Χ

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η κλήση της Εθνικής Ελπίδων για τους αγώνες με Σαν Μαρίνο και Κόσοβο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τα μυαλά και τα πόδια της Πάφου….

Απόψεις

|

Category image

Λίγο πριν το εκατομμύριο και... χαμόγελα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Κόουτς, είμαι και εγώ εδώ...»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Serie A-11η αγωνιστική: Ξεχωρίζει το «Derby della Mole»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Oι υποψήφιοι για τα βραβεία «The Best» της FIFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαβορί για το νέο «Βραβείο Ειρήνης» της FIFA!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κριστιάνο: «Είμαι πιο όμορφος και διάσημος από τον Μπέκαμ και τον Τραμπ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέα χορηγική συνεργασία για την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Λωζάνη - Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πολλά τα προβλήματα ενόψει Ομόνοιας Αραδίππου για την ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Η ομάδα του Φαρίντ ανακοίνωσε τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο ΑΕΛ-ΕΝΠ & Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Ευρωλίγκα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Φίλιππος Γεωργίου: «Κάποιες ομάδες έχουν προεισπράξει το Solidarity, ανοίγουμε τον ασκό του Αιόλου με το Δόξα – ΠΟ Αχυρώνας/Ονήσιλος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Έδεσε» Πική ο Ολυμπιακός!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη