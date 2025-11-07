Τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά κατέγραψε στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λωζάνη ο Παναγιώτης Ανδρέου. Έπαιξε 90λεπτά και στάθηκε αρκετά καλά. Με την παρουσία του, σε ένα ειδικό συνθηκών παιχνίδι, φώναξε στον Χένινγκ Μπεργκ πως: «κόουτς, είμαι και εγώ εδώ...».

Η αλήθεια είναι πως λόγω της πολυκοσμίας στο κέντρο, δεν μπόρεσε να μπει στην εξίσωση. Επέστρεψε φέτος στο πράσινο ρόστερ μετά τη θητεία του ως δανεικός στην Καρμιώτισσα. Και εκτιμάται πως σιγά σιγά θα παίρνει όλο και περισσότερα λεπτά.

Χ.Χ