Αντετοκούνμπο: «Στόχος να μείνω όσο μπορώ στο ΝΒΑ, αλλά αν δεν γίνεται θα σκεφτώ και την Ευρωλίγκα»

Τι δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για την προοπτική να αγωνιστεί μελλοντικά στην Ευρώπη.

Η πιθανότητα να φύγει από το ΝΒΑ και να αγωνιστεί στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια υπάρχει στο μυαλό του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Λίγους μήνες πριν κλείσει τα 31 του και διανύοντας την 13η σεζόν του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ο Greek Freak μιλώντας στην El Mundo Deportivo τόνισε πως στόχος του είναι να παίξει όσο αντέχει στο ΝΒΑ, αλλά θα σκεφτόταν να αγωνιστεί και εκτός ΗΠΑ, στην Ευρωλίγκα ή την Κίνα.

«Αυτή τη στιγμή έχω συμβόλαιο, θέλω να παίξω στο ΝΒΑ όσα χρόνια μού το επιτρέπει το σώμα μου. Κάνω ό,τι μπορώ για να φροντίζω το σώμα μου για να έχω όσο πιο μακρά καριέρα μπορώ. Θα ήθελα να παίξω είτε στην Ευρώπη, είτε στην Κίνα, δεν έχει σημασία. Στόχος μου είναι να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σκεφτόμουν να παίξω στην Κίνα ή στην Ευρωλίγκα», τόνισε ο σούπερ σταρ των Μπακς και πρόσθεσε:

«Δεν είμαι Αμερικανός, είμαι Έλληνας και καταλαβαίνω ότι υπάρχει περισσότερο μπάσκετ έξω από τις ΗΠΑ. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι μπορεί να παίζεις στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, της Ελλάδας ή της Ισπανίας και να βγάζεις το ψωμί σου. Όταν έπαιζα στη δεύτερη κατηγορία, μπορούσα να ζήσω την οικογένειά μου, υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός. Πολλά παιδιά έχουν τη νοοτροπία πως αν δεν παίξεις στο ΝΒΑ δεν είσαι τίποτα. Δεν θεωρώ πως αυτό το σκεπτικό είναι σωστό. Υπάρχει μπάσκετ και εκτός ΗΠΑ, μπορείς να παίξεις παντού. Σίγουρα ο στόχος μου είναι να παίξω όσα χρόνια μπορώ στο ΝΒΑ, αλλά αν δεν μπορώ, θα το σκεφτώ σίγουρα να παίξω στην Ευρωλίγκα. Λιγότερα λεπτά, λιγότερα παιχνίδια, πιο αργός ρυθμός, πιο μεγάλη σκληράδα… Ή να παίξω στην Κίνα».

Διαβαστε ακομη