Πιθανή η αλλαγή έδρας στο ματς της Αλμάτι με τον Ολυμπιακό

Πιθανή η αλλαγή έδρας στο ματς της Αλμάτι με τον Ολυμπιακό

Η Καϊράτ Αλμάτι προχώρησε σε επίσημο αίτημα στην UEFA για αλλαγή έδρας στο ματς του Champions League με τον Ολυμπιακό, λόγω... καιρικών συνθηκών.

Οι Πειραιώτες θα αναμετρηθούν με την... σταχτοπούτα του Champions League, Καϊράτ Αλμάτι για την 6η αγωνιστική της League Phase του θεσμού και από ότι φαίνεται θα υπάρξει αλλαγής της έδρας της αναμέτρησης.

Το ματς δεν θα γίνει στην φυσική έδρα των Καζάκων, καθώς προχώρησαν σε αίτημα προς την UEFA έτσι ώστε να υπάρξει αλλαγή του γηπέδου και ο αγώνα να πραγματοποιηθεί σε αυτό της Αστάνα λόγω καιρικών συνθηκών.

Το γήπεδο της Αστάνα έχει αναδιπλούμενη οροφή, αλλά και τεχνητό χλοοτάπητα που θα βοηθήσει στην καλύτερη διεξαγωγή της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό. 

