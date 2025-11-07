ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΦΩΤΟ: Σε ρυθμούς «αιώνιου» κινούνται πλέον όλοι στον Αρχάγγελο!

ΦΩΤΟ: Σε ρυθμούς «αιώνιου» κινούνται πλέον όλοι στον Αρχάγγελο!

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την προπόνηση στον Αρχάγγελο δημοσίευσε ο ΑΠΟΕΛ στα ΜΚΔ.

Το φωτογραφικό υλικό από το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία:

ΑΠΟΕΛ

