Στο στόχαστρο των Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουνάιτεντ το αστέρι της Λεβάντε

Ο Ίττα Εγιόνγκ αποτελεί έναν εκ των πολυτιμότερων παικτών της φετινής La Liga, ακόμη κι αν δεν αγωνίζεται σε μια από τις κορυφαίες ομάδες του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Ο 22χρονος φορ της Λεβάντε μετράει σε 11 αναμετρήσεις έξι γκολ και τρεις ασίστ, με την εικόνα του να έχει αναγκάσει πολλές τοπ επιπέδου να ασχοληθούν με την περίπτωσή του.

Συγκεκριμένα, τα ισπανικά μέσα κάνουν λόγο ότι τόσο η Μπαρτσελόνα, όσο και η Ρεάλ Μαδρίτης έχουν τον Καμερουνέζο στη μεταγραφική τους λίστα, όπως και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Όσον αφορά τα «θέλω» της Λεβάντε, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι έχει τοποθετήσει στον Εγιόνγκ ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 30 εκατ. ευρώ για συλλόγους της La Liga και 40 εκατ. ευρώ για εκείνους της Premier League. Συνολικά στην καριέρα του μετράει 40 γκολ και 11 ασίστ σε 93 συμμετοχές, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του από τις ακαδημίες της Κάντιθ, ενώ πριν τη Λεβάντε φορούσε τη φανέλα της Βιγιαρεάλ.

sportfm.gr