«Μαυροπράσινος» ο Κονομής μέχρι το 2028!

Η ανακοίνωση από την ομάδα της Λευκωσίας:

«Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει ότι ο Λεωνίδας Κονομής υπέγραψε ανανέωση συμβολαίου με την ομάδα μας μέχρι το 2028. Ο αρχηγός μας υπήρξε ένας από τους στηλοβάτες της περσινής χρονιάς και της ανόδου της ομάδας, ενώ φέτος έχει ήδη 8 συμμετοχές και 614 λεπτά στο ενεργητικό του.

💚🖤 Ο Λεωνίδας συνεχίζει να ηγείται εντός και εκτός γηπέδου, παραμένοντας βασικό κομμάτι της μαυροπράσινης προσπάθειας!»