Λίγο πριν το εκατομμύριο και... χαμόγελα

Το ισόπαλο 0-0 με την Αμπερντίν έφερε μία μικρή στενοχώρια στην ΑΕΚ. Είχαν «γεννηθεί» προσδοκίες μετά το δύο στα δύο πάνω σε πιο «μεγάλες» ομάδες όπως η Αλκμαάρ και η Κρίσταλ Πάλας και μάλιστα εκτός έδρας.

Ένας συμβιβασμός που έφερε 133.000 και το συνολικό ποσό από τη φάση των ομίλων πλησίασε το εκατομμύριο. Είχαν μπει άλλες 800.000 από τις δύο νίκες.

Έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν οι διοικούντες που ελπίζουν πως θα έρθουν και άλλα χρήματα στα ταμεία στα επόμενα τρία παιχνίδια και ο... μποναμάς από τη League phase του Conference League, θα δώσει ευελιξία κινήσεων.

