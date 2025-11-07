Ο Ροντρίγκο φεύγει τον Ιανουάριο με προορισμό την Αγγλία

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Τότεναμ μπήκε στην κούρσα διεκδίκησης του Ροντρίγκο, όπως ισχυρίζεται η ισπανική αθλητική ιστοσελίδα «Fichajes», ενώ η Λίβερπουλ και η Άρσεναλ ετοιμάζουν επίσης προτάσεις για να πάρουν τον Ιανουάριο τα δικαιώματα του.

Ο Βραζιλιάνος διεθνής επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης δεν κρύβει τη δυσαρέσκεια του για την αγωνιστική μεταχείριση του στην Ισπανία, καθώς δεν είναι στα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο για τη βασική ενδεκάδα.

Και η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης, πάντως, έχει αποφασίσει να τον παραχωρήσει στη χειμερινή μεταγραφική αγορά, αν δεχτεί πρόταση περίπου στα 80 με 90 εκατ. ευρώ.

Αυτό αναφέρει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, συμπληρώνοντας πως ήδη η Τότεναμ έχει αποφασίσει να ικανοποιήσει τις οικονομικές απαιτήσεις της Ρεάλ, προσφέροντας 85 εκατ. για τα δικαιώματα του, ενώ το ίδιο ποσό φέρεται διατεθειμένη να επενδύσει και η πρωταθλήτρια Αγγλίας, αλλά και η Άρσεναλ.

Ο 24χρονος διεθνής επιθετικός είχε την περασμένη σεζόν 13 γκολ και δέκα ασίστ σε 50 αγώνες με την Ρεάλ σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά τη φετινή σεζόν δεν έχει πετύχει κάποιο γκολ και έχει περιοριστεί σε τρεις ασίστ σε 13 συμμετοχές, οι περισσότερες παίζοντας ως αλλαγή.

Σύμφωνα πάντα με το σχετικό ρεπορτάζ ο Βραζιλιάνος φέρεται να δέχθηκε δελεαστικές προτάσεις το περασμένο καλοκαίρι από συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας, αλλά προτιμά να μείνει στην Ευρώπη και να παίξει στην Αγγλία. Ο Ροντρίγκο έχει συμβόλαιο με την Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2028.

