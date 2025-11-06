ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Από τις ευκαιρίες της σεζόν 23/24, δανεικός και… επιστροφή στην Ευρώπη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Από τις ευκαιρίες της σεζόν 23/24, δανεικός και… επιστροφή στην Ευρώπη

Στο 18ο φετινό παιχνίδι της Ομόνοιας ο Μπεργκ αποφάσισε να του δώσει χρόνο συμμετοχής και μάλιστα ως βασικό

Aνάμεσα στις πολλές αλλαγές που έκανε ο Χένινγκ Μπεργκ στην ενδεκάδα της Ομόνοιας για τον αγώνα με την Λωζάνη ήταν και η συμπερίληψη του Παναγιώτη Ανδρέου στο αρχικό σχήμα.

Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής θα καταγράψει τα πρώτα του λεπτά στη φετινή σεζόν, καθώς δεν είχε χρησιμοποιηθεί καθόλου ούτε στην Κύπρο ούτε στην Ευρώπη από τον Νορβηγό προπονητή.

Ο Ανδρέου είχε πάρει χρόνο συμμετοχής με τους πράσινους τη σεζόν 2023-24, ενώ πέρσι αγωνίστηκε δανεικός στην Καρμιώτισσα.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ιδιάκεθ: «Ήταν δύσκολο να επιτεθούμε σε τόσο κλειστή άμυνα»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Tα στιγμιότυπα του ΑΕΚ-Αμπερντίν

ΑΕΚ

|

Category image

Δεν τα κατάφερε απέναντι στη Σάμροκ Ρόβερς η ΑΕΚ, γλίτωσε βαθμό στο φινάλε

Ελλάδα

|

Category image

Με διπλό στη Σουηδία ο Παναθηναϊκός μπήκε στο κόλπο της πρόκρισης

Ελλάδα

|

Category image

«Κόλλησε» με την Αμπερντίν κι έχασε την ευκαιρία η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

LIVE: Λωζάνη - Ομόνοια 0-0

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στα ημιτελικά του Hellenic Championship ο Τζόκοβιτς!

Τένις

|

Category image

Από τις ευκαιρίες της σεζόν 23/24, δανεικός και… επιστροφή στην Ευρώπη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άλλαξε τους δέκα από τους 11 ο Μπεργκ για τη Λωζάνη!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Oι ΑΕΚτζήδες και η γεμάτη κερκίδα της Αμπερτίν

ΑΕΚ

|

Category image

Κριστιάνο: «Αν πήγαινα στην κηδεία του Ζότα θα γινόταν... τσίρκο, ξέρετε τη φήμη μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήγαν για να δουν Τζόκοβιτς οι Χουάντσο και Γκραντ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Απρόοπτο στην ΑΕΚ λίγο πριν τη σέντρα και... από σπόντα 11/11

ΑΕΚ

|

Category image

Ψάχνει κι αυτός το 3/3!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στην «Αρένα» για τον πρώτο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη