Από τις ευκαιρίες της σεζόν 23/24, δανεικός και… επιστροφή στην Ευρώπη

Aνάμεσα στις πολλές αλλαγές που έκανε ο Χένινγκ Μπεργκ στην ενδεκάδα της Ομόνοιας για τον αγώνα με την Λωζάνη ήταν και η συμπερίληψη του Παναγιώτη Ανδρέου στο αρχικό σχήμα.

Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής θα καταγράψει τα πρώτα του λεπτά στη φετινή σεζόν, καθώς δεν είχε χρησιμοποιηθεί καθόλου ούτε στην Κύπρο ούτε στην Ευρώπη από τον Νορβηγό προπονητή.

Ο Ανδρέου είχε πάρει χρόνο συμμετοχής με τους πράσινους τη σεζόν 2023-24, ενώ πέρσι αγωνίστηκε δανεικός στην Καρμιώτισσα.