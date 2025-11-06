Από τις ευκαιρίες της σεζόν 23/24, δανεικός και… επιστροφή στην Ευρώπη
Στο 18ο φετινό παιχνίδι της Ομόνοιας ο Μπεργκ αποφάσισε να του δώσει χρόνο συμμετοχής και μάλιστα ως βασικό
Aνάμεσα στις πολλές αλλαγές που έκανε ο Χένινγκ Μπεργκ στην ενδεκάδα της Ομόνοιας για τον αγώνα με την Λωζάνη ήταν και η συμπερίληψη του Παναγιώτη Ανδρέου στο αρχικό σχήμα.
Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής θα καταγράψει τα πρώτα του λεπτά στη φετινή σεζόν, καθώς δεν είχε χρησιμοποιηθεί καθόλου ούτε στην Κύπρο ούτε στην Ευρώπη από τον Νορβηγό προπονητή.
Ο Ανδρέου είχε πάρει χρόνο συμμετοχής με τους πράσινους τη σεζόν 2023-24, ενώ πέρσι αγωνίστηκε δανεικός στην Καρμιώτισσα.