Ο Αντετοκούνμπο 4ος σε έσοδα στη σεζόν του ΝΒΑ

O Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, είναι ο 4ος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ΝΒΑ για τη σεζόν 2025/26, με συνολικά έσοδα 99,1 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτό αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα Sportico (https://www.sportico.com/personalities/athletes/2025/nba-highest-paid-2025-lebron-curry-durant-1234875957/), σημειώνονας ότι οι 20 πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA 2025/26 θα κερδίσουν συνολικά 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος από μισθούς και χορηγίες, με επικεφαλής τον ΛεΜπρον Τζέιμς με 132,6 εκατομμύρια δολάρια.

Θα είναι αυξημένα κατά 2% σε σχέση με πέρυσι. Τα κέρδη εκτός γηπέδου αντιπροσωπεύουν το 29% του συνόλου και ο Τζέιμς είναι ο μόνος που κερδίζει περισσότερα από τους άλλους.

Οι μισθοί στο NBA έχουν εκτοξευθεί καθώς αυξήθηκαν τα έσοδα και οι παίκτες δικαιούνται το 51% της πίτας. Εξήντα παίκτες του NBA αναμένεται να κερδίσουν τουλάχιστον 30 εκατομμύρια δολάρια φέτος σε μισθούς, έναντι 35 στο NFL και 13 στο MLB.

Στεφ Κάρι και Κέβιν Ντουράντ εντάσσονται στο κλαμπ- ενώ είναι ακόμα ενεργοί- του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, εκεί που βρίσκεται ο ΛεΜπρον Τζέιμς (ο Μαίκλ Τζόρνταν έφτασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια μετά την αποχώρησή του).

Τα εκτιμώμενα κέρδη της τριάδας από μισθούς και χορηγίες θα φτάσουν τα 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος της σεζόν,

Το όριο του ενός δισεκατομμυρίου είναι ένα όριο που μόνο επτά παίκτες εκτός NBA έφτασαν κατά τη διάρκεια της καριέρας τους: οι , Τάιγκερ Γουντς (γκολφ), Κριστιάν Ρονάλντο (ποδόσφαιρο), Λιονέλ Μέσι (ποδόσφαιρο), Ρότζερ Φέντερερ (τένις), Φλόιντ Μέιγουέδερ (πυγμαχία), Φιλ Μίκελσον (γκολφ) και Νεϊμάρ (ποδόσφαιρο).

Για τη σεζόν 2025-26, ο Τζέιμς ανέκτησε το στέμμα του ως ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του NBA με 132,6 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων περίπου 80 εκατομμυρίων δολαρίων εκτός γηπέδου. Ο Τζέιμς ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του NBA για 11 συνεχόμενες σεζόν πριν ο Κάρι τερματίσει στην κορυφή πέρυσι με 156 εκατομμύρια δολάρια. Τα έσοδα από χορηγίες του πόιντ γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουάοριορς έλαβαν μια ώθηση από την επέκταση του συμβολαίου του με την Under Armour. Ο Κόμπι Μπράιαντ το 2012-13 ήταν ο τελευταίος παίκτης που τερμάτισε μπροστά από τον ΛεΜπρον πριν από τον Κάρι την περασμένη σεζόν.

Ενώ ο Τζέιμς θα κερδίσει περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο παίκτη μπάσκετ αυτή τη σεζόν, ο μισθός του στους Λ.Α Λέικερς ύψους 52,6 εκατομμυρίων δολαρίων υπολείπεται για άλλη μια φορά πολλών συναδέλφων του All-Stars. Κατατάσσεται στην 12η θέση συνολικά για τη σεζόν 2025-26.

Οι 20 πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA 2025/26:

1. ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λος Άντζελες Λέικερς): 132,6 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 52,6 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 80 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 40

2. Στέφ Κάρι ( Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς): 109,6 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 59,6 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 50 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 37

3. Κέβιν Ντουράντ (Χιούστον Ρόκετς): 103,3 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 53,3 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίς: 50 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 37

4. Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μιλγουόκι Μπακς): 99,1 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 54,1 εκατομμύρια δολάρια | Χογηρίες: 45 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 30

5. Τζέισον Τέιτουμ (Μπόστον Σέλτικς): 72,1 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 54,1 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 18 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 27

6. Άντονι Έντουαρντς (Μινεσότα Τίμπεργουβς): 65,6 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 45,6 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 20 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 24

7. Τζοέλ Εμπτίντ (Φιλαδέλφεια 76ers): 65,2 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 55,2 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 10 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 31

8. Τζίμι Μπάτλερ (Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς): 65,1 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 54,1 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 11 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 36

9. Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ Νάγκετς): 64,2 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 55,2 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 9 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 30

10. Ντέβιν Μπούκερ (Φοίνιξ Σανς): 63,1 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 53,1 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 10 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 29

11. Λούκα Ντόντσιτς (Λος Άντζελες Λέικερς): 61 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 46 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 15 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 26

12. Σάι Γκίλτζους-Αλεξάντερ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ): 58,3 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 38,3 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 20 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 27

13. Κάρλ-Άντονι Τάουνς (Νικς Νέας Υόρκης): 58,1 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 53,1 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 5 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 29

14. Άντονι Ντέιβις (Ντάλας Μάβερικς): 57,6 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 54,1 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 3,5 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 32

15. Ντόνοβαν Μίτσελ (Κλίβελαντ Καβαλίερς): 56,9 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 46,4 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 10,5 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 29

16. Πολ Τζορτζ (Φιλαδέλφεια 76ερς): 56,7 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 51,7 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 5 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 35

17. Ταϊρίζ Χάλιμπερτον (Ιντιάνα Πέισερς): 56,6 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 45,6 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 11 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 25

18. Κάουι Λέοναρντ (Λ.Α Κλίπερς): 56,5 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 50 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 6,5 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 34

19. Κέιντ Κάνινγκχαμ (Ντιτρόιτ Πίστονς): 56,4 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 46,4 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 10 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 24

20. Τζέιμς Χάρντεν ( Λ.Α. Κλίπερς): 55,2 εκατομμύρια δολάρια

Μισθός: 39,2 εκατομμύρια δολάρια | Χορηγίες: 16 εκατομμύρια δολάρια | Ηλικία: 36

AΠΕ-ΜΠΕ