Οι επιλογές των Μαρτίνς και Φανγκέιρο για το πολυπόθυτο τρίποντο
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η ΑΕΛ φιλοξενεί την ΕΝΠ στο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ» η ώρα 19:00 για το πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής.
Οι δύο ομάδες θέλουν πάση θυσία το τρίποντο για τους δικούς τους λόγους. Μαρτίνς και Φανγκέιρο θα παρατάξουν τις ομάδες τους με τους:
ΑΕΛ: Οτσόα, Κέλερ, Στεβάνοβιτς, Ιμανισίμουε, Μιλοσάβλιεβιτς, Κονσεϊσάο, Ζντραβκόφσκι, Σόκε, Σίνγκ, Νατέλ, Φορεστιέρι.
ΕΝΠ: Κούστερ, Ιωάννου, Οκέκε, Άλβες, Κοσμάς, Μπαλουά, Κράιντζ, Κόστα, Νασιμέντο, Μουσελιάνι, Χαραλάμπους