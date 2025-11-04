Σε… κακό φεγγάρι!

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις του Απόλλωνα και κυρίως στους φίλους της ομάδας στα ΜΚΔ αναφορικά με την εικόνα των Λέουβενμπεργκ και Καστέλ.

Οι δύο ποδοσφαιριστές δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να προσφέρουν τα αναμενόμενα στην ομάδα της Λεμεσού, με τις εμφανίσεις τους να χαρακτηρίζονται κάτω του μετρίου.

Στον Απόλλωνα επικρατεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για θέσεις που θεωρούνται κρίσιμες και στις οποίες η ομάδα εμφανίζει αδυναμίες.

Παρ’ όλα αυτά, στο «κυανόλευκο» στρατόπεδο πιστεύουν πως υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις στο ρόστερ, ικανές να δώσουν τις απαραίτητες απαντήσεις και να καλύψουν τα κενά, εφόσον δεν υπάρξει άμεση βελτίωση από τους δύο ποδοσφαιριστές, και ίσως αυτό βοηθήσει τους δύο παίκτες της ομάδας να επιστρέψουν...

Α.Β.