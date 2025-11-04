ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σε… κακό φεγγάρι!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σε… κακό φεγγάρι!

Δυσαρέσκεια για την αγωνιστική τους εικόνα...

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις του Απόλλωνα και κυρίως στους φίλους της ομάδας στα ΜΚΔ αναφορικά με την εικόνα των Λέουβενμπεργκ και Καστέλ.

Οι δύο ποδοσφαιριστές δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να προσφέρουν τα αναμενόμενα στην ομάδα της Λεμεσού, με τις εμφανίσεις τους να χαρακτηρίζονται κάτω του μετρίου.

Στον Απόλλωνα επικρατεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για θέσεις που θεωρούνται κρίσιμες και στις οποίες η ομάδα εμφανίζει αδυναμίες.

Παρ’ όλα αυτά, στο «κυανόλευκο» στρατόπεδο πιστεύουν πως υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις στο ρόστερ, ικανές να δώσουν τις απαραίτητες απαντήσεις και να καλύψουν τα κενά, εφόσον δεν υπάρξει άμεση βελτίωση από τους δύο ποδοσφαιριστές, και ίσως αυτό βοηθήσει τους δύο παίκτες της ομάδας να επιστρέψουν...

 

Α.Β.

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Μαξ Ντάουμαν, ο νεότερος παίκτης στην Ιστορία του Champions League

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θέλει να κρατήσει ανοικτή την πόρτα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κοίταξε νωρίς στον πάγκο και όλα άλλαξαν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Champions League: «Τρένο» η Άρσεναλ, ισοπαλία στη Νάπολι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εντυπωσιακός Τζόκοβιτς - Νίκησε εύκολα στην πρεμιέρα του στην Αθήνα

Τένις

|

Category image

WTA Finals-Κυρίαρχη η Γκοφ, απέκλεισε την Παολίνι

Τένις

|

Category image

Απόδραση με πολλά κέρδη

ΑΕΚ

|

Category image

Με Ροντινέι δεξί μπακ και Ζέλσον εξτρέμ: Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Λοΐζου με μαγική ενέργεια προσφέρει ασίστ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κατέρρευσε στην Τουρκία ο Πανιώνιος

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ΕΝΠ ανάμεσα στις 16 ομάδες της Ευρώπης χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Σεβόμαστε τη Πάφο, αλλά ήρθε η ώρα να πάρουμε τη νίκη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρονάλντο: «Σύντομα θα αποσυρθώ, θα είναι δύσκολο, θα κλάψω, τίποτα δεν θα μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άμεσα στροφή με άλλα δεδομένα

ΑΕΛ

|

Category image

Τρομερό comeback των νέων του Ολυμπιακού και όρθιοι κόντρα στην Αϊντχόφεν!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη