Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ: Δεν είναι μόνο το VAR

Αν τελικά ο αρχιδιαιτητής Αντόνιο Νταμάτο δεν κάνει την «υπέρβαση» και φέρει ξένο διαιτητή και στο γήπεδο, εκτός από το VAR, στον κυριακάτικο αγώνα (19:00) μεταξύ Ομόνοιας και ΑΠΟΕΛ, το ερώτημα που εγείρεται είναι σε ποιον θα εμπιστευτεί την «καυτή» σφυρίχτρα.

Διότι ένα παιχνίδι και ο διαιτητής δεν κρίνονται μόνο από τις «κρίσιμες» φάσεις στις οποίες μπορεί να επέμβει το VAR.

Ο κάθε διαιτητής αξιολογείται για τη συνολική διαχείριση του αγώνα, τον πειθαρχικό έλεγχο, την αντιμετώπιση των ποδοσφαιριστών, την προσωπικότητά του, αλλά και την ικανότητά του να προβλέπει καταστάσεις και να αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί εκεί όπου χρειάζεται.

Το σημαντικό είναι το ντέρμπι να… μείνει στο γήπεδο και να μην έχουμε τρίτο ημίχρονο.

