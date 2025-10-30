Πρώτη φορά φέτος για τον Οτσόα;

Αν ο Μεξικανός τερματοφύλακας κρατήσει ανέπαφη την εστία του απέναντι στην Πάφο, θα σημειώσει για πρώτη φορά μέσα στο 2025 δύο συνεχόμενα clean sheets.

Το στατιστικό αυτό μπορεί να μη μοιάζει εντυπωσιακό, όμως για έναν τερματοφύλακα της εμπειρίας του δείχνει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τη φετινή χρονιά. Αξίζει να σημειωθεί πως ούτε πέρσι, αγωνιζόμενος στην AVS της Πορτογαλίας, κατάφερε να πετύχει δύο σερί παιχνίδια χωρίς να δεχθεί γκολ.

Στα 39 του, ο Οτσόα εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στα αποδυτήρια της ΑΕΛ. Το έργο του ωστόσο μόνο εύκολο δεν θα είναι, καθώς απέναντί του θα βρει την περσινή πρωταθλήτρια, μια από τις πιο παραγωγικές ομάδες τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο.