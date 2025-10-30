Την έσωσε σε καθοριστικά σημεία

Ο 28χρονος μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα έχει σκοράρει δύο καθοριστικά τέρματα για την ΑΕΛ. Το πρώτο του ήταν στο 98', στο δεύτερο του παιχνίδι με τους γαλαζοκίτρινους απέναντι στον Εθνικό Άχνας όπου έδωσε ένα πολύτιμο βαθμό στην ομάδα του, ενώ το δεύτερο ήταν στο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής απέναντι στην Ε.Ν. Ύψωνα στο 86'.

Μέχρι στιγμής ο επιθετικός των Λεμεσιανών έχει δώσει τέσσερεις βαθμούς στην ομάδα του!

Οι φίλοι της ΑΕΛ αλλά και ο Μαρτίνς θέλουν να βασιστούν στη ποιότητα του Βραζιλιάνου και ελπίζουν πως ότι έδειξε μέχρι στιγμής είναι μόνο η αρχή...

Α.Β.