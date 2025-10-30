Αμορίμ: «Δεν φοβάμαι καθόλου μήπως χάσω τη δουλειά μου»

Υπάρχει μια καλύτερη ατμόσφαιρα στο «Ολντ Τράφορντ» μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα της σεζόν. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει κερδίσει τα τρία τελευταία παιχνίδια της - εναντίον της Σάντερλαντ, της Λίβερπουλ και της Μπράιτον - επιτρέποντας στους «κόκκινους διαβόλους» να ανέβουν σημαντικά στην βαθμολογία. Μετά την ήττα από την Μπρέντφορν η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ ήταν 14η και με αυτή τη σειρά συνεχόμενων νικών, ανέβηκε στην έκτη θέση.

Σε μια συνέντευξη στο podcast «One on One», ο Πορτογάλος τεχνικός τόνισε την υποστήριξη από το διοικητικό συμβούλιο. Ο Τζιμ Ράτκλιφ συνιδιοκτήτης του συλλόγου, δήλωσε στις αρχές Οκτωβρίου ότι ο Πορτογάλος προπονητής θα πρέπει να «αποδείξει ότι είναι ένας σπουδαίος προπονητής κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ετών».

«Σε ένα μήνα, όλα άλλαξαν. Φυσικά, αυτή η συνέντευξη με τον Τζιμ Ράτκλιφ βοήθησε να ηρεμήσουν τα πράγματα, αλλά και πάλι, δεν φοβάμαι μήπως χάσω τη δουλειά μου. Αυτό δεν θα αλλάξει τη ζωή μου εκεί που βρίσκομαι. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι να μην κερδίσω παιχνίδια, αυτό είναι το συναίσθημα του πόνου. Αυτό είναι το μόνο πράγμα στο οποίο επικεντρώνομαι, όχι αυτό που σκέφτεται ο κόσμος.