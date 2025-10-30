Δικαιολογίες που τρομάζουν...

Ο αντίπαλος, ομάδα της β΄κατηγορίας στην Ελλάδα, έχει αλλάξει έξι (περίπου) προπονητές και τα πάει χωρίς ίχνος υπερβολής , χάλια! Εντούτοις, η ΑΕΚ προφανώς περιμένοντας πως η μπάλα θα μπει από μόνη της στα δίκτυα, χρειάστηκε 96 λεπτά για να πετύχει ένα γκολ. Αυτό όμως που τρόμαξε περισσότερο είναι οι δικαιολογίες του προπονητή της ΑΕΚ ο οποίος μίλησε για σκοτάδια σ΄ένα ματς που ξεκίνησε στις 15:30 το μεσημέρι, τονίζοντας παράλληλα πως οι παίκτες του έκαναν τα πάντα. Ας μην θυμηθούμε τη δικαιολογία μετά το ματς με τον Ολυμπιακό. Ότι αν αν εξαιρέσουμε τα δύο γκολ που δέχτηκαμε, χάσαμε από ένα φάουλ κι ένα πέναλτι.

