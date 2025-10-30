Εκτός ο Ντουέ περίπου για ένα μήνα

Η Παρί Σεν Ζερμέν έχασε δύο βαθμούς στην έδρα της Λοριάν (1-1), αλλά και τον Ντεζιρέ Ντουέ, ο οποίος υπέστη σοβαρό μυϊκό τραυματισμό και θα απουσιάσει από τους αγωνιστικούς χώρους για αρκετές εβδομάδες. Ο 20χρονος Γάλλος διεθνής εξτρέμ αποχώρησε από το γήπεδο τραυματίας και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θλάση στον δεξί οπίσθιο μηριαίο, τραυματισμό που θα τον κρατήσει εκτός γηπέδων για τρεις ή τέσσερις εβδομάδες, σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ. Ο Ντουέ είχε επιστρέψει μόλις στα μέσα Οκτωβρίου, έπειτα από πρόβλημα στη γάμπα που τον είχε αφήσει εκτός για περίπου ενάμιση μήνα.