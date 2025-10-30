Η Μπαρτσελόνα χρωστάει ακόμα για τον Ραφίνια!

Αντιμέτωπη με την αθλητική δικαιοσύνη ενδέχεται να βρεθεί η Μπαρτσελόνα, παρότι η διοίκηση της συνεχίζει την προσπάθεια για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και της αποπληρωμής των χρεών...

Και αυτό γιατί η Λιντς φέρεται να έχει προειδοποιήσει τους Καταλανούς για την πρόθεσή της να καταθέσει προσφυγή, αν εκείνοι δεν τακτοποιήσουν την υπολειπόμενη οφειλή από τη μεταγραφή του Ραφίνια!

Συγκεκριμένα, η Μπαρτσελόνα χρωστάει ακόμα 41,5 εκατομμύρια ευρώ στα «παγώνια» για την απόκτηση του Βραζιλιάνου επιθετικού από το καλοκαίρι του 2022.

Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της αγγλικής ιστοσελίδας «talkSPORT» οι «μπλαουγκράνα» φέρονται να χρωστούν συνολικά σε διάφορες ομάδες περίπου 147 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές περασμένων χρόνων.

sport-fm.gr