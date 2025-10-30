Παίκτης της εβδομάδας ο Οζντόεφ!

Τιμητική διάκριση για τον Μαγκομέντ Οζντόεφ, ο οποίος, με 48,8 βαθμούς αναδείχθηκε Stoiximan Slgr Fantasy Player of the Week για την 8η αγωνιστική στο επίσημο παιχνίδι fantasy του πρωταθλήματος.

O Ρώσος μέσος του ΠΑΟΚ πέτυχε δύο γκολ στο 3-0 επί του Βόλου στο γήπεδο της Τούμπας, ενώ συγκέντρωσε βαθμούς και από την νίκη του «δικέφαλου του Βορρά».

Από εκεί και πέρα, στη 2η θέση βρέθηκε ο Πέτρος Μπαγκαλιάνης της ΑΕΛ Novibet με 35,9 βαθμούς ενώ στην 3η θέση ήταν ο Ντένζελ Γιουμπιτάνα, του Ατρομήτου με 28,8 βαθμούς.

sportfm.gr