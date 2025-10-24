Μασούρας ο 14ος που χάρηκε πρώτη φορά...

Στο 45+1΄ της αναμέτρησης με την Ντρίτα, ο Γιάννης Μασούρας βρήκε δίχτυα, ισοφαρίζοντας για την Ομόνοια.

Ήταν το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των πρασίνων, στη 49η του συμμετοχή.

Παράλληλα ο Ελλαδίτης ακραίος αμυντικός έγινε ο 14ος ποδοσφαιριστής που σκοράρει φέτος στα 15 παιχνίδια που έδωσε το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ σε Κύπρο και Ευρώπη!

Πάντως ο Νορβηγός τεχνικός από την αρχή τη σεζόν του έδειξε εμπιστοσύνη και αυτός άρπαξε την ευκαιρία.