Μασούρας ο 14ος που χάρηκε πρώτη φορά...
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Στο 45+1΄ της αναμέτρησης με την Ντρίτα, ο Γιάννης Μασούρας βρήκε δίχτυα, ισοφαρίζοντας για την Ομόνοια.
Ήταν το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των πρασίνων, στη 49η του συμμετοχή.
Παράλληλα ο Ελλαδίτης ακραίος αμυντικός έγινε ο 14ος ποδοσφαιριστής που σκοράρει φέτος στα 15 παιχνίδια που έδωσε το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ σε Κύπρο και Ευρώπη!
Πάντως ο Νορβηγός τεχνικός από την αρχή τη σεζόν του έδειξε εμπιστοσύνη και αυτός άρπαξε την ευκαιρία.