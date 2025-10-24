Και πως να μην ήταν εκστασιασμένος ο Καραπατάκης

Η ΑΕΚ Λάρνακας σόκαρε την Κρίσταλ Πάλας και έκανε την Ευρώπη να παραμιλάει.

Το ιστορικό διπλό στο Λονδίνο ήταν κάπως ανέλπιστο αφού έπαιξε με το Νο1 φαβορί για την κατάκτηση του Conference League. Όμως το πέτυχε και το δύο στα δύο, τη βάζει πολύ δυναμικά στο κόλπο της πρόκρισης, ακόμη και στην πρώτη οκτάδα.

Παράλληλα, με τη νέα νίκη η ΑΕΚ έβαλε στα ταμεία της άλλες 400.000. Και με τη νίκη στην πρεμιέρα, ήδη έχει 800.000 στο τσεπάκι της. Και πως να μην είναι εκστασιασμένος ο Άνδρος Καραπατάκης μετά το τέλος της αναμέτρησης απέναντι στους κυπελλούχους Αγγλίας.

