ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάει να γίνει συνήθεια το 4-0

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πάει να γίνει συνήθεια το 4-0

Ο Άρης «χτίζει δυναστεία» απέναντι στην ΑΕΛ...

Ο Άρης Λεμεσού συνεχίζει να έχει τον απόλυτο έλεγχο στα ντέρμπι με την ΑΕΛ, επικρατώντας γι άλλη μια φορά της συμπολίτιδας (χθες 19/10) με το επιβλητικό 4-0 στο φτάνοντας έτσι τις πέντε διαδοχικές νίκες απέναντι στους γαλαζοκίτρινους.  

Το εντυπωσιακό είναι πως σε αυτές τις πέντε αναμετρήσεις, το συνολικό σκορ είναι 19-0 υπέρ της Ελαφράς Ταξιαρχίας, δείγμα της απόλυτης ανωτερότητας του Άρη στις τελευταίες σεζόν.

Μάλιστα, το 4-0 φαίνεται να έχει εξελιχθεί σε… αγαπημένο σκορ απέναντι στην ΑΕΛ, καθώς τα τέσσερα από τα πέντε τελευταία ντέρμπι έχουν κριθεί με αυτό το αποτέλεσμα.

Πλέον, οι πράσινοι της Λεμεσού τρέχουν ένα αήττητο σερί επτά αγώνων απέναντι στην ΑΕΛ, με την τελευταία ήττα από τους «γαλαζοκίτρινους» να καταγράφεται σχεδόν τέσσερα χρόνια πριν, στις 31 Ιανουαρίου 2022 (σκορ 2-1).

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Λόβρεν αποθεώνει τον Κλοπ για όσα είπε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπορεί και πολύ καλύτερα...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Σισέ σε Μπενίτεθ: «Φέρε τον Παναθηναϊκό εκεί όπου ανήκει»

Ελλάδα

|

Category image

Πότερ: «Η δουλειά μου είναι να πάμε στο Μουντιάλ τη Σουηδία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αρτέτα: «Δεν... παρασυρόμαστε από τίποτα, εξαιρετικά όσα έχει κάνει ο Σιμεόνε στην Ατλέτικο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήταν ένα ακόμη χαστούκι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πετρούνιας: «Όλα θα κριθούν στην προσγείωση για άλλη μια φορά»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ούτε ο Φανγκέιρο έφερε τη χαρά...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Άρνε Σλοτ: Δεν είμαστε μια ομάδα που «πέφτει»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Υποψήφιοι οι Ντανιέλε Πράντε και Τίτο Μπλάνκο για τη θέση του τεχνικού διευθυντή

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Με πίστη, ενότητα και συνέπεια, συνεχίζουμε να γράφουμε την ιστορία της ΑΕΚ»

ΑΕΚ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Να είμαστε ο καλύτερος Ολυμπιακός που μπορούμε - Δεν θα αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας»

Ελλάδα

|

Category image

Ολοκλήρωσε την προετοιμασία η Πάφος στο «Almaty Ortalyk Stadion»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πάει να γίνει συνήθεια το 4-0

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οριστικό: Ο Σον Ντάις αναλαμβάνει τη Νότιγχαμ Φόρεστ μέχρι το 2027!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη