Πάει να γίνει συνήθεια το 4-0

Ο Άρης Λεμεσού συνεχίζει να έχει τον απόλυτο έλεγχο στα ντέρμπι με την ΑΕΛ, επικρατώντας γι άλλη μια φορά της συμπολίτιδας (χθες 19/10) με το επιβλητικό 4-0 στο φτάνοντας έτσι τις πέντε διαδοχικές νίκες απέναντι στους γαλαζοκίτρινους.

Το εντυπωσιακό είναι πως σε αυτές τις πέντε αναμετρήσεις, το συνολικό σκορ είναι 19-0 υπέρ της Ελαφράς Ταξιαρχίας, δείγμα της απόλυτης ανωτερότητας του Άρη στις τελευταίες σεζόν.

Μάλιστα, το 4-0 φαίνεται να έχει εξελιχθεί σε… αγαπημένο σκορ απέναντι στην ΑΕΛ, καθώς τα τέσσερα από τα πέντε τελευταία ντέρμπι έχουν κριθεί με αυτό το αποτέλεσμα.

Πλέον, οι πράσινοι της Λεμεσού τρέχουν ένα αήττητο σερί επτά αγώνων απέναντι στην ΑΕΛ, με την τελευταία ήττα από τους «γαλαζοκίτρινους» να καταγράφεται σχεδόν τέσσερα χρόνια πριν, στις 31 Ιανουαρίου 2022 (σκορ 2-1).