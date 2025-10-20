Εκ νέου προβληματισμός...

Κακά τα ψέματα, η ομάδα του Μαρτίνς θα μπορούσε να δεχτεί περισσότερα γκολ από τον αντίπαλο ο οποίος ιδίως στο δεύτερο μέρος ήταν καταιγιστικός.

Η ΑΕΛ επέστρεψε όχι μόνο στα αρνητικά αποτελέσματα, αλλά και στις προβληματικές εμφανίσεις. Προφανώς, ο αντίπαλος έδειξε με την παρουσία του στο γήπεδο πως είναι μία ανώτερη ποιοτικά ομάδα, ωστόσο αυτό δεν δικαιολογεί την πολύ προβληματική εικόνα των παικτών της ομάδας.

Ο προπονητής της ΑΕΛ στο πλαίσιο των δηλώσεων του μετά το τέλος του αγώνα ζήτησε χρόνο. Προφανώς και τον χρειάζεται. Η ΑΕΛ οφείλει να βελτιωθεί και σε άλλους τομείς πέραν από το τακτικό κομμάτι. Για παράδειγμα στο θέμα της φυσικής κατάστασης. Οι παίκτες της στο δεύτερο ημίχρονο έδειχναν ανύμποροι να ακολουθήσουν τον ρυθμό αγώνα του Άρη.

Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο παιχνίδι με την Freedom 24 Krasava ΕΝΥ κρίνεται υψίστης σημασίας για την ΑΕΛ η οποία παρέμεινε στα χαμηλά της βαθμολογίας με μόλις 7 βαθμούς.