Ιταλία: Νεκρός οδηγός πούλμαν σε επεισόδια

Ιταλία: Νεκρός οδηγός πούλμαν σε επεισόδια

Ένας οδηγός πούλμαν έχασε τη ζωή του, μετά από επεισόδια που έγιναν στην Ιταλία, στο πλαίσιο αγώνα για την Α2 του ιταλικού μπάσκετ.

Ο άτυχος οδηγός μετάφερε οπαδούς της Πιστόια για την αναμέτρηση με τη Ριέτι, όταν το πούλμαν δέχτηκε επίθεση από οπαδούς της δεύτερης.

Οι δράστες πέταξαν πέτρες στο λεωφορείο και ένας από τους δυο οδηγούς χτυπήθηκε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Οι ιταλικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για να βρεθούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

 

