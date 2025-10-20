Ιταλία: Νεκρός οδηγός πούλμαν σε επεισόδια

Ο άτυχος οδηγός μετάφερε οπαδούς της Πιστόια για την αναμέτρηση με τη Ριέτι, όταν το πούλμαν δέχτηκε επίθεση από οπαδούς της δεύτερης.

Οι δράστες πέταξαν πέτρες στο λεωφορείο και ένας από τους δυο οδηγούς χτυπήθηκε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Οι ιταλικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για να βρεθούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.