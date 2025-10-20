ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δεν σκέφτεται Ρεάλ ο Φλικ: Η Μπαρτσελόνα κατεβαίνει με ισχυρή ενδεκάδα κόντρα στον Ολυμπιακό!

Δεν σκέφτεται Ρεάλ ο Φλικ: Η Μπαρτσελόνα κατεβαίνει με ισχυρή ενδεκάδα κόντρα στον Ολυμπιακό!

Ο Χάνσι Φλικ αναμένεται να παρατάξει την Μπαρτσελόνα με ισχυρή ενδεκάδα απέναντι στον Ολυμπιακό, χωρίς να έχει στο μυαλό του το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Βαρκελώνη για να αντιμετωπίσει την πανίσχυρη Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με στόχο να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο.

Οι «μπλαουγκράνα» προέρχονται από μια δραματική νίκη στο καταλανικό ντέρμπι απέναντι στην Τζιρόνα και επιδιώκουν να επιστρέψουν στις ευρωπαϊκές επιτυχίες, μετά την ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν τον περασμένο μήνα.

Όπως αναφέρουν καταλανικά Μέσα, ο Χάνσι Φλικ καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για νίκη και στη διαχείριση δυνάμεων ενόψει του επικείμενου «Clasico». Παρ' όλα αυτά, αναμένεται να παρατάξει ισχυρή ενδεκάδα για να εξασφαλίσει τους τρεις βαθμούς.

Άμυνα: Ο Γερμανός τεχνικός έχει τη δυνατότητα να κάνει αλλαγές στην αμυντική γραμμή, καθώς δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών εκεί. Αναμένεται να ξεκινήσουν οι Ανδρέας Κρίστενσεν και Ρόναλντ Αραούχο στο κέντρο της άμυνας. Ο Αλεχάντρο Μπαλντέ πιθανόν να ξεκουραστεί, με τον Ζεράρ Μαρτίν να παίρνει θέση στο αριστερό άκρο και τον Ζιλ Κουντέ να διατηρεί τη θέση του δεξιά.

Κέντρο: Με τους Γκάβι και Ντάνι Όλμο εκτός λόγω τραυματισμού και τον Μαρκ Μπερνάλ να μην είναι ακόμη έτοιμος, ο Φλικ αναμένεται να διατηρήσει την τριάδα που ξεκίνησε απέναντι στην Τζιρόνα: Μαρκ Κασαντό και Πέδρι στον άξονα, με τον Φρένκι ντε Γιονγκ σε πιο προωθημένο ρόλο.

Eπίθεση: Ο Φερμίν Λόπες εντυπωσίασε ως αλλαγή στο ντέρμπι και αναμένεται να ξεκινήσει στο αριστερό άκρο, καθώς οι Ραφίνια και Φεράν Τόρες δεν είναι ακόμη έτοιμοι. Ο Μάρκους Ράσφορντ θα ηγηθεί της επίθεσης, αντικαθιστώντας τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ενώ ο Λαμίν Γιαμάλ θα καλύψει το δεξί άκρο.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

