Κάραγκερ: Ο Σαλάχ δεν πρέπει πλέον να είναι μόνιμα βασικός στη Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ βιώνει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της πρόσφατης ιστορίας της, με την τέταρτη συνεχόμενη ήττα, αυτή τη φορά με 1-2 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, να γεννά έντονο προβληματισμό. Το κλίμα είναι βαρύ και πλέον κανείς δεν θεωρείται αναντικατάστατος, ούτε καν ο αδιαμφισβήτητος σταρ Μο Σαλάχ, γεγονός που σηματοδοτεί μια πιθανή αλλαγή φρουράς στον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ.

Η κριτική του Κάραγκερ και το μέλλον του Σαλάχ

Ο Τζέιμι Κάραγκερ, μια εμβληματική μορφή για τους “Reds” και νυν αναλυτής, έθεσε ευθέως το ζήτημα της θέσης του Σαλάχ στην βασική ενδεκάδα. Σε δηλώσεις του στο The Gary Neville Podcast, ο Κάραγκερ εξέφρασε την άποψη ότι ο Αιγύπτιος επιθετικός δεν πρέπει πλέον να έχει εγγυημένη θέση σε κάθε αγώνα.

“Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε εκείνο το στάδιο τώρα όπου ο Μο Σαλάχ δεν θα έπρεπε να είναι εγγυημένα βασικός κάθε εβδομάδα”, δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε δε, ότι αυτό αποτελεί “πραγματικό αίνιγμα για τον προπονητή στο μέλλον”. Στην ανάλυσή του, ο Κάραγκερ τόνισε ότι ο Σαλάχ δεν θα πρέπει να θεωρείται “πρώτο όνομα στην ενδεκάδα” όπως ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, και εισηγήθηκε ακόμα και την πιθανότητα να έρχεται από τον πάγκο, ειδικά σε εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Αυτή η δήλωση αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα, όχι μόνο για τον Σαλάχ, αλλά και για την ευρύτερη στρατηγική της Λίβερπουλ. Είναι η πρώτη φορά που ένας τόσο αναγνωρίσιμος πρώην παίκτης αμφισβητεί ανοιχτά τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Αιγύπτιου, ο οποίος επί σειρά ετών αποτελούσε την αιχμή του δόρατος της ομάδας.

Επένδυση στο μέλλον: Ίσακ και Βιρτζ

Η επιχειρηματολογία του Κάραγκερ δεν σταμάτησε στην κριτική. Αντ’ αυτού, πρότεινε μια σαφή κατεύθυνση για το μέλλον της Λίβερπουλ: την οικοδόμηση της ομάδας γύρω από νέους, πολλά υποσχόμενους παίκτες.

Συγκεκριμένα, ανέφερε τα ονόματα των Αλεξάντερ Ίσακ και Φλόριαν Βιρτζ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η Λίβερπουλ να “χτίσει γύρω από τον Ίσακ και τον Βιρτζ – όχι τον Σαλάχ”. Η λογική πίσω από αυτή την πρόταση είναι ότι η ομάδα έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια σε αυτούς τους παίκτες και πρέπει να τους δώσει τον απαιτούμενο αγωνιστικό χρόνο και εμπιστοσύνη για να αναδειχθούν. “Έχουν ξοδέψει τόσα χρήματα για αυτούς και πρέπει να επενδύσουν αγωνιστικά πάνω τους κι όχι στον Σαλάχ που πλέον δεν είναι όπως ήταν”, πρόσθεσε.