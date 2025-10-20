Χάος στο Τελ Αβίβ: Ο Λοΐζου είδε το ντέρμπι να καταρρέει!

Το ντέρμπι του Τελ Αβίβ μεταξύ Χάποελ και Μακάμπι, που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί χθες Κυριακή στο «Μπλούμφιλντ Στέιντιουμ», ακυρώθηκε λόγω «διατάραξης της δημόσιας τάξης και βίαιων επεισοδίων», όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Ισραήλ. Ως γνωστόν, στη Χάποελ Τελ Αβίβ αγωνίζεται ο συμπατριώτης μας άσος Λοΐζος Λοΐζου. Έτσι δεν του δόθηκε η ευκαιρια να αγωνιστεί σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση, με γηπεδούχο τη Χάποελ, δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς σύμφωνα με τις αρχές σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια με ρίψεις καπνογόνων και πυροτεχνημάτων. Από τα γεγονότα τραυματίστηκαν 12 πολίτες και τρεις αστυνομικοί, ενώ συνελήφθησαν εννέα άτομα.

«Απείθαρχη συμπεριφορά, ταραχές, τραυματισμένοι αστυνομικοί και ζημιές σε υποδομές - αυτό δεν είναι ποδοσφαιρικός αγώνας, αλλά σοβαρή παραβίαση της δημόσιας τάξης και πράξη βίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Η ακύρωση του αγώνα αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα για τη Μακάμπι, λίγες ημέρες αφότου οι οπαδοί της αποκλείστηκαν από την παρουσία τους στον εκτός έδρας αγώνα με την Άστον Βίλα για το Europa League, λόγω ανησυχιών της βρετανικής αστυνομίας για πιθανές διαδηλώσεις έξω από το γήπεδο.