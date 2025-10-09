ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

To Chat GPΤ βλέπει Final Four Euroleague χωρίς Παναθηναϊκό!

Η ΑΙ δεν βλέπει τον Παναθηναϊκό στο Final Four της Euroleague, το οποίο θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός μετέχει σταθερά στο Final Four της Euroleague εδώ και μία διετία, μετρώντας μία κατάκτηση και φέτος, με τους αγώνες να γίνονται στο Telekom Center Athens, στοχεύει στην επιστροφή στην κορυφή.

Σύμφωνα ωστόσο με την ΑΙ, οι «πράσινοι» δεν θα φτάσουν ως εκεί! Όπως αναφέρει το Basket News, η σχετική ερώτηση έγινε στο Chat GPT, το οποίο απεφάνθη ότι τον τίτλο θα διεκδικήσουν η Φενέρμπαχτσε, η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός και η... Παρτίζαν.

 

