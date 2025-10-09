Χτίζοντας την... με τα «θέλω» του ο Μαρτίνς

Δύο παιχνίδια στον πάγκο των γαλαζοκίτρινων και ο Μαρτίνς άφησε θετικά το στίγμα του. Όλοι ξέρουμε τη δουλεία του και πόσο αφοσιομένος προπονητής είναι δίνοντας έμφαση κυρίως στη πειθαρχία των ποδοσφαιριστών του αλλά και στο τακτικό κομμάτι.

Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, αναμένεται να δούμε περισσότερα στοιχεία της δουλειάς του νέου προπονητή αποτυπωμένα στον αγωνιστικό χώρο. Η προσδοκία στο στρατόπεδο των γαλαζοκιτρίνων είναι σαφής, η διακοπή να λειτουργήσει ως αφετηρία για ουσιαστική βελτίωση, σταθερότητα και συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Η «τεσσάρα» επί της Ανόρθωσης αποτέλεσε ένα ελπιδοφόρο δείγμα τώρα όμως η δουλειά αρχίζει για τα καλά…

Α.Β.