Τούρτα-έκπληξη για τον Τζέριαν Γκραντ στη Βιτόρια

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει απόψε (9/10, 21:15) την Μπασκόνια στη Χώρα των Βάσκων, την ίδια μέρα που ο Τζέριαν Γκραντ κλείνει τα 33 του χρόνια.

Η ομάδα δεν ξέχασε τα γενέθλιά του και, λίγο πριν την αναμέτρηση με τους Ισπανούς, του ετοίμασε μία ευχάριστη έκπληξη: μια τούρτα στο μεσημεριανό γεύμα της ομάδας στη Βιτόρια, για να γιορτάσουν όλοι μαζί.

