Τούρτα-έκπληξη για τον Τζέριαν Γκραντ στη Βιτόρια
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Τζέριαν Γκραντ έχει τα γενέθλια του και η ομάδα του Παναθηναϊκού δεν τον ξέχασε, καθώς του ετοίμασε τούρτα-έκπληξη στη Βιτόρια.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει απόψε (9/10, 21:15) την Μπασκόνια στη Χώρα των Βάσκων, την ίδια μέρα που ο Τζέριαν Γκραντ κλείνει τα 33 του χρόνια.
Η ομάδα δεν ξέχασε τα γενέθλιά του και, λίγο πριν την αναμέτρηση με τους Ισπανούς, του ετοίμασε μία ευχάριστη έκπληξη: μια τούρτα στο μεσημεριανό γεύμα της ομάδας στη Βιτόρια, για να γιορτάσουν όλοι μαζί.
A “Happy Birthday” surprise— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 9, 2025
for @JerianGrant 🎂💚#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/N8HMfBXv44
