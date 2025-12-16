Κανονικά με Πάφο ο Λαΐφης
Ο Πάμπλο Γκαρσία αποφάσισε το αναμενόμενο για τον Κύπριο διεθνή.
Ο Κωνσταντίνος Λαΐφης δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα την προηγούμενη αγωνιστική με την ΕΝ. Ύψωνα. Έτσι ο Γκαρσία έπρεπε να αποφασίσει σε πιο από τα δύο επόμενα παιχνίδια θα απουσιάσει. Ο Ουρουγουανός τεχνικός αποφάσισε πως θα στερηθεί των υπηρεσιών του 32χρονου αμυντικού στο μεθεπόμενο παιχνίδι με την ΕΝΠ και θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση της ομάδας στο ντέρμπι με την Πάφο στο «Στέλιος Κυριακίδης».